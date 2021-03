El emocionante adiós de De la Morena a Onda Cero y El Transistor

José Ramón de la Morena ha dado la noticia del día en la radio deportiva. Y la noticia ha sido él. Deja Onda Cero este verano, cuando termine la temporada. Así, podrá ser dueño de mi tiempo, no dejo de ser periodista, porque nunca se deja de ser. Gracias a ti estoy aquí, gracias a Onda Cero. Quería decírtelo yo, para que te enteraras por mí, no por otros”, acaba de anunciar José Ramón de la Morena en El Transistor.

”Para hoy jueves día 25, tenía que dar una respuesta que me había ofrecido renovar dos años”, ha dicho. “Fue en diciembre, cuando para mí en esos momentos mis preocupaciones eran más elevadas que este trabajo, al que debo mi bienestar y el de mi familia. He tenido un hijo que ha venido sano y no quiero repetir errores del pasado, que cometí hace años por esas ganas que convertía en obligación de estar en la élite. Ya sé lo que es, y es muy cara. Si estudias periodismo, te digo que sí, que merece la pena”, ha continuado. “La vida ahora me ha hecho recuperar ese tiempo y ahora no tengo excusas. Esta tarde he contestado a Onda Cero que no voy a seguir esta función en la radio. No puedo seguir llegando a mi casa llegando a las 3 de la mañana. Reconozco que he sido un privilegiado”, ha dicho.

32 años después, @jrdelamorena anuncia que dejará de hacer su programa de medianoche y no volverá a @ElTransistorOC pic.twitter.com/6efCz8zDBL — EDU PIDAL (@edupidal) March 25, 2021

“Esta profesión es muy bonita, pero la elite es muy cara. La vida me ha hecho un guiño ahora que antes no pude disfrutar. Quiero recuperar los momentos perdidos. He contestado a la dirección de Onda Cero que tras esta temporada no seguiré. No puedo seguir volviendo a casa a las tres de la madrugada... domingos y festivos”, ha dicho el famoso locutor.

Comenzó en las noches de Onda Cero en 2016 tras muchos años de liderato en la Ser. Ha asegurado que siempre seguirá siendo periodista y no ha desvelado nada más acerca de su futuro.