José Ramón de la Morena anunció este jueves que cuando acabe esta temporada dejará la radio y no continuará presentando El Transistor en Onda Cero. Desde que se conoció la noticia se sucedieron los mensajes de despedida, pero no todos fueron agradables con el periodista. Si la Cadena Ser, la COPE o Josep Pedrerol le mostraron su agradecimiento, todo lo contrario hizo el exseleccionador Javier Clemente, quien se mostró muy duro con el periodista.

Si De la Morena y José María García fueron capaces de firmar la paz después de la guerra radiofónica que mantuvieron durante años, el enfrentamiento con Javier Clemente parece imposible de reconducir.

De la Morena y Clemente viven enfrentados desde hace años y el entrenador expresó en Radio Marca su opinión sobre el periodista. “José Ramón de la Morena es un tío que quería empezar el programa pensando cómo me hacía daño. En su libro reconoció que me hizo daño y ese tipo de daño se hace queriendo, a posta”, declaró Clemente.

“Si José Ramón de la Morena no continúa es porque no le oye ni el tato. Es un sinvergüenza, que me cortó el micrófono de manera cobarde. El fútbol y el deporte español van a mejorar mucho sin él”, continuó Clemente.

Pero el técnico vasco no paró ahí y continuó arremetiendo contra el periodista: “José Ramón de la Morena mintió sobre mí, dijo que no me llevaba bien con mi familia y la relación es la mejor. Ahora dice que bebo, que soy un borracho... y yo soy abstemio”.

Una guerra sin cuartel

La guerra entre De la Morena y Javier Clemente se remonta a los inicios del periodista de Brunete en El Larguero en la Cadena Ser, desde donde comenzó la dura batalla por la audiencia con José María García. Las descalificaciones mutuas se sucedían, pero de la Morena comenzó a conseguir el favor de los oyentes, gracias a su estilo directo y campechano, captando sobre todo la atención del público más joven. En mitad de esta batalla, Javier Clemente fue nombrado seleccionador. Corría el año 1992. El vasco tenía una relación de amistad con José María García, lo que hizo que desde el primer momento se pusiera de su lado.

En mitad de esta guerra abierta, llegó el libro “Los silencios de El Larguero” (1994), en el que De la Morena hablaba sin tapujos de sus diferencias con García, Clemente y con otro de los amigos de García, Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol. De la Morena se despacha a gusto en el libro contra sus enemigos. de Clemente llegó a decir que era “altanero” y “pendenciero”.

Y los enfrentaminentos ha sido continuos a lo largo de los años. En octubre del año pasado Javier Clemente decía en una entrevista que “De la Morena es un mal bicho y un profesional de la información nefasto, porque es un fantasma, un fantoche y un cobarde”. “Si hubiera sido valiente, se hubiera enfrentado a mí cara a cara, pero como no le gustaba lo que yo decía, me cortó el micro en directo. Malo, mentiroso y cobarde. Pleno. Y el que es malo, es malo toda la vida. Así que sigue siéndolo”, recalcó.

El periodista no quiso evitar la confrontación y en la apertura de El Transistor recordó que “Villar le hizo seleccionador como premio a lametones porque, siempre fue rastrero y cobarde a más no poder. Una noche recuerdo que le sacó Mercedes Milá diciendo que tocaba el saxofón y cuando escuché eso... Él chupaba de la boquilla y soplaba y eso sí que lo hacía bien, chupar y soplar”.