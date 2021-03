Así fue el monumental cabreo de Laso que terminó con su expulsión ante el Efes

Estaba el Real Madrid intentando remontar el partido ante el Anadolu Efes en el último tramo del tercer cuarto. Los turcos se habían escapado por catorce y gracias a la intensidad de Garuba la diferencia se había rebajado a cinco puntos (62-67). Lo que no había cambiado era la diferencia en los lanzamientos libres. A falta de diez minutos el Madrid apenas había lanzado media docena. Los turcos rozaban la veintena, pero lo que sucedió en el último minuto terminó por hacer estallar al entrenador blanco.

Una falta de Rudy a Beaubois en la línea de tres provocó tres tiros libres del francés. No fue lo peor. En la última jugada, Larkin se inventó una falta de Thompkins también en un lanzamiento de tres y Laso explotó. “No te preocupes que me voy. No te preocupes que me voy. Estoy cansado de llevar todo el año así. Llevamos treinta partidos como este”, dijo el técnico. El técnico blanco fue descalificado. El Anadolu Efes anotó ocho tiros libres en el último minuto del tercer cuarto y el balance de lanzamientos desde los 4,60 metros antes del comienzo del último periodo era de 6-26. Los turcos arrasaron al Madrid en lo que quedaba de partido.