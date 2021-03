Los otros “Marcelos”: ¿Es Ayuso culpable del viaje de Koeman a Marbella?

El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira ha sido el protagonista de una sonado escándalo tras saltarse el cierre perimetral acordado entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas y viajar de Madrid a Valencia el pasado fin de semana. Ser jugador de Real Madrid conlleva muchos privilegios pero también ciertos inconvenientes como estar siempre en el ojo del huracán.

El defensa madridista publicaba en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece con su familia y una playa de Valencia de fondo. “Domingo al sol”, escribía el brasileño. El jugador asegura que tenía permiso para viajar a Valencia pero eso no le ha servido para evitar convertirse en centro de las críticas hasta provocar una auténtica batalla política.

La Comunidad Valenciana no solo le ha abierto expediente de sanción sino que ha cargado con dureza contra el jugador y contra la Comunidad de Madrid. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, afirmaba ayer que la presencia en la playa de la Malvarrosa del futbolista del Real Madrid Marcelo, a pesar del cierre perimetral decretado en la Comunidad Valenciana para frenar la expansión de la Covid-19, “es un mal ejemplo de los malos ejemplos de la presidenta del gobierno de Madrid”, Isabel Díaz Ayuso. “Como habla tanto de que cada uno se pueda venir, pues este señor se lo debe haber tomado al pie de la letra”, señalaba Ribó. Una afirmación que incendió rápidamente las redes.

Joan Ribó, alcalde de Valencia, dice que Marcelo ha ido a Valencia por culpa de Ayuso.



Sí, lo dice el que el 10 de marzo montó una paella con 2.000 personas mayores y este año tuvo los bemoles de celebrar la cabalgata de los Reyes Magos.



Es difícil ser más mezquino. — Jano García (@janogarcia_) March 29, 2021

Que dice el alcalde de Valencia que la culpa de que el futbolista Marcelo fuera a la playa de la Malvarrosa es de Ayuso.



En la vida tenemos días tontos y tontos todos los días.



Joan Ribó.

El peor alcalde de España.pic.twitter.com/6sx0qA1un2 — Juanfran Escudero (@JuanfraEscudero) March 29, 2021

Sin embargo, el jugador del Real Madrid no ha sido el único incumplidor del cierre perimetral impuesto en España para frenar los contagios por Covid. ¿Debería la Junta de Andalucía sancionar a Koeman o la Generalitat de Cataluña a Jonathan Calleri?

Koeman, Calleri o Guedes

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha aprovechado el parón de selecciones para ‘escaparse’ unos días a Marbella. Allí, según narra la prensa malagueña, pasó unas jornadas de relax junto a su esposa Bartina. A pesar del cierre perimetral que rige tanto en Cataluña como en Andalucía, el preparador azulgrana no tuvo problemas en acudir a la localidad malagueña, donde suele acudir frecuentemente para pasar sus vacaciones, ya que dispone de una residencia en Marbella. El holandés no se escondió e incluso compartió velada con Soren Lerby, ex jugador del PSV Eindhoven, y con el que se proclamó campeón de Europa en 1988.

Hay que aclarar que tener una segunda residencia en el territorio nacional no sirve como excusa para justificar un viaje según las últimas medidas anti-covid aprobadas por Sanidad con el visto bueno del Gobierno. ¿Le abrirá Juanma Moreno expediente sancionador?

Otro jugador que se dejó ver estos días fuera de su territorio es Gonçalo Guedes. El futbolista del Valencia disfrutó de forma ilegal de unos días en la isla de Ibiza. Desde el club ché han notificado que no tenían conocimiento del viaje de Guedes saltándose todas las normas.

“Ibiza, Spain”

El sábado a mediodía, el portugués colgó en sus stories de Instagram una autofoto en la que se le veía con su chica frente a la puerta entreabierta de una casa. “Ibiza, Spain”, situaba la foto el centrocampista quien, para evitar suspicacias, etiquetaba a una inmobiliaria de Valencia y escribía: “Business time” (tiempo de negocios) y el emoticono de una casa. El domingo era su novia la que colgaba una imagen en los acantilados de Cala d’Hort, con es Vedrà al fondo. “Peaceful” (calma), escribe De Moura en el post. El jugador del Valencia asegura que desplazó a las islas para comprar una casa. De momento, el Gobierno balear no investiga su caso.

De Navarra a Barcelona

Pero la lista de incumplidores no queda aquí. En Osasuna también hay quiénes se hacen un “Marcelo” y se saltan el cierre perimetral de Navarra. El fin de semana con parón liguero y 3 días de fiesta concedidos por el cuerpo técnico, algunos han aprovechado para salir de la Comunidad Foral pese a la prohibición vigente. En el caso de Jonathan Calleri que subió a sus redes sociales una imagen donde se le puede ver con amigos en una terraza en Barcelona.

El delantero argentino ya ha borrado parte del contenido y se juega una multa del club por incumplir su régimen disciplinario. ¿Lo sancionará la Generalitat?

El quebrantamiento del cierre perimetral podría es sancionado en base al decreto ley 11/2020 de régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas contra la Covid-19. Esto es una infracción de carácter leve, prevista en el artículo 5.5 del decreto ley anteriormente citado, que puede ser sancionada con una multa que va de los 60 a los 600 euros.