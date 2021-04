“Quiero ser actor porno”, los planes de futuro de un exfutbolista

Uno de los peores momentos de los futbolistas es decidir qué hacer con su vida cuando se retiran, en un momento en el que son veteranos para el deporte y jóvenes para la vida real. Pero no todos tienen dudas sobre sus planes de futuro y siempre hay quien tiene muy claro lo que le gustaría hacer con su vida lejos del balón.

Uno de ellos parece que es Emmanuel Frimpong, quien desarrolló toda su carrera en Inglaterra, con un breve paso por Rusia, y que se tuvo que retirar a los 27 años a causa de una lesión.

Nacido en Acra (Ghana), Frimpong tiene la nacionalidad inglesa y llegó a ser internacional en categorías inferiores con esta selección, pero este excentrocampista terminó cumpliendo su sueño de ser internacional en categoría absoluta con su país de nacimiento, aunque de forma efímera. Frimpong solo vistió en una ocasión la camiseta de las Estrellas Negras.

Futbolista del Arsenal, Wolverhampton, Charlton y Fulham en Inglaterra, Frimpong puso fin a su carrera en el modesto Ufa de Rusia. De su paso por esta ciudad rusa guarda un buen recuerdo, como reconoció en una entrevista concedida a la web Sport24.

“¿Futuro? Me gustaría volver a Ufa y ser actor porno con 20 chicas tártaras. Ufa es un lugar que amo con todo mi corazón y en el que trabajan personas increíbles. Rusia se ha convertido en un lugar especial para mí y me gustaría volver”, declaró Frimpong.

A la pregunta de si ha tenido ofertas para volver, el exfutbolista aseguró: “¡Sí, hay muchas ofertas! La gente me escribe y me pide que vaya. El problema es que no tengo dinero para el billete [risas]. Pero me gustan mucho las chicas tártaras”.

En la entrevista, Frimpong destacó las dos cosas que más le sorprendieron de su paso por Rusia: “Lo que más me sorprendió de Rusia fue el estado de las carreteras, que son muy malas. He vivido en Inglaterra y las carreteras son maravillosas en todas partes. Pero cuando llegué a Ufa, me sorprendió otra cosa: en Rusia los jugadores siempre están en buena forma, pero la verdad es que por la mañana beben vodka y luego corren como Usain Bolt”.