La decisión definitiva de Messi sobre su futuro

Leo Messi termina contrato con el Barcelona el próximo 30 de junio y desde que el pasado verano mandó un burofax al club expresando su deseo de abandonar el equipo, deseo que no pudo cumplir el argentino, los aficionados azulgrana viven pendientes de la decisión que tomará Messi.

Andoni Zubizarreta, antiguo director deportivo del Barcelona, fue entrevistado en Catalunya Ràdio y habló sobre el futuro de Messi y sobre esa decisión del argentino que condicionará, de una u otra manera, el futuro del Barça.

“Messi se ha ganado el derecho a pensar y a decidir. Ya dijo el presidente [Joan Laporta] que haría lo posible para que siguiera. A partir de ahí, si decide continuar, pues maravilloso. Y si no, habrá que seguir jugando. Y si decide irse, y aunque sé que algunos propondrán retirar la camiseta, alguien de la cantera del Barça tendrá que jugar con el diez. Porque la vida sigue”, argumentó Zubizarreta.

“En el proceso en el que tomamos nuestras decisiones, las cosas que te van pasando influyen. Son elementos que suman, pero pienso que Messi ya tiene la decisión más o menos tomada en su cabeza. La final de Copa forma parte de esos elementos que te ayudan a confirmar, pero no creo que sea decisiva. Él es veterano y todos hemos tenido días en los que dejaríamos el fútbol. Hay días que coges el coche y te llega un clic. El día de Atenas, con el 4-0 del Milan, a mí me lo hizo. Luego pensé que las cosas cambiaban y que me quedaba. Pero 24 horas después le dije a mi mujer que había que buscarse equipo. Messi es futbolista en el término antiguo, no es un producto de marketing. Él ya tiene una edad para saber que a veces se gana y a veces se pierde, el tema es que se sienta bien en el Barça”, explicó.

En este sentido, el periodista Jordi Basté aseguró en el programa El Món a RAC1, que Joan Laporta ya ha comunicado a Messi una oferta para intentar que el argentino continúe en el club. Como a nivel salarial el Barcelona no podría competir con otras ofertas que pudiera tener Messi, la idea de Laporta es tratar de convencer a Messi con un contrato que iría de menos a más. Empezaría ganando menos dinero del que percibe ahora, pero ese salario iría aumentando según se fuera recuperando la economía del club. Cuando acabe su carrera, Messi seguiría vinculado al Barcelona como embajador del club.