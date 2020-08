Esto es lo que dice el burofax en el que Messi pide salir del Barcelona

“Solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disponer de esta facultad”, dice el burofax enviado por Messi al Barcelona cuyo contenido ha sido publicado por la cadena argentina TyC Sports.

Messi pide rescindir el contrato de manera unilateral a partir de una cláusula de su contrato que le permitía hacerlo, aunque esa cláusula sólo tenía validez hasta el 10 de junio.

Después, en el mismo burofax, Messi daba las gracias al club. “Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano, pero motivos personales me [texto tachado en el documento publicado por TyC] esta decisión, que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”, concluye el burofax.