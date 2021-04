La dura respuesta de Florentino Pérez a Javier Tebas: “El estilo de cada uno dice mucho”

Las críticas de Javier Tebas ante el anuncio de la próxima creación de la Superliga han tenido una dura respuesta por parte de Florentino, primer presidente de este nuevo proyecto, en “El Chiringuito” de Mega, con Josep Pedrerol.

“No he ido nunca a un bar porque soy abstemio. El estilo dice mucho. Esas cosas no se deben decir, estamos hablando de una cosa muy seria, que es el fútbol. Estos clubes representan a dos mil millones de aficionados, hay que tener respeto por las personas”, decía el presidente del Real Madrid ante las palabras del máximo mandatario de la Liga, uno de los mayores opositores a este paso adelante en la historia del fútbol.

“Al fin van a salir del “bar de las cinco de la mañana”, de la “clandestinidad”, los “gurús” de la superliga de “powerpoint”, embriagados de egoísmo e insolidaridad. La UEFA, las Ligas Europeas y la Liga llevamos tiempo trabajando en este momento y tendrán su debida respuesta”, lanzaba Tebas en Twitter en la noche del domingo, justo cuando la Superliga y los clubes que la han fundado anunciaron la creación del proyecto en un comunicado.

“Hay personas que no quieren perder sus privilegios y esto es una cosa muy seria, estamos hablando de salvar el fútbol, que está al borde de la ruina. No queremos que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. El fútbol debe ser una unidad y está en caída libre en este momento”, insistía Florentino, nombrado primer presidente de la Superliga y convencido que este nuevo formato puede ayudar a todos los clubes a salir de este momento económicamente complicado por la pandemia.