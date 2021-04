Florentino Pérez: “Creamos la Superliga para salvar el fútbol”

La Superliga, la nueva competición va a cambiar el panorama futbolístico para siempre y eso ya va a ser inevitable. El domingo, a última hora, comenzó una nueva era en el mundo del fútbol y el impulsor principal ha sido Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid y ahora también presidente de la Superliga. “Los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está viviendo el fútbol. En el Madrid, en vez de un presupuesto de 900, vamos a ver si ingresamos 600″, ha dicho en El Chiringuito “En estas dos temporadas hemos perdido 400 millones”.

“Sin ingresos, hay que hacer partidos más competitivos, más atractivos con más fans en todo el mundo, con una Superliga en vez de la Champions para paliar esto”. ha continuado. La fima de la competición se hizo el sábado.

Florentino ha hablado de las amenazas de la UEFA. “El fútbol tiene que evolucionar y adaptarse a los tiempos. Ahora el fútbol iba perdiendo interés. Las audiencias bajan y disminuyen los derechos audiovisuales. Algo había que hacer y la pandemia nos ha dicho: hay que hacerlo con urgencia. La televisión es el medio que tiene que cambiar para adaptarnos. ¿Por qué los jóvenes no tienen interés por el fútbol? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y tienen otras plataformas donde distraerse”, ha continuado. “Un grupo de clubes entendemos que hay que cambiar algo para hacerlo más atractivo y se nos ocurrió que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés. Lo atractivo es que juguemos entre los grandes y lo que hacemos esto es para salvar el fútbol”.

Para el presidente madridista es lo que demanda el mundo entero “y es lo que da dinero”. Ha asegurado que viene para todos: “Si los de arriba ganamos, fluye para todos, pero si no se genera no existe. Y una vez que da dinero, seremos solidarios”, ha dicho y va a repartir más dinero a los clubes UEFA que lo que gana ahora.

Florentino quiere hablar con la UEFA para hablar, por ejemplo, cómo se accede a esas cinco plazas. “La UEFA trabajaba en otro formato, que no lo he entendido y no produce los ingresos necesarios para salvar el fútbol. No hay nadie que diga que funcione. Y dice que empieza en el 2024. Ese año estamos muertos”, ha asegurado. El enfrentamiento entre ambos es inevitable: “Los que gestionan los monopolios, como la UEFA, que no tiene una buena imagen a lo largo de la historia, tiene que ser transparente, y no amenazante”. Ha asegurado que al Madrid ni a nadie le van a echar de LaLiga o de la Champions. A Tebas también le ha dicho que hay que ser más transparentes. “Los monopolios se han acabado. Hay personas que no quieren perder sus privilegios”.

“La Liga no va a cambiar”, ha dicho y ha puesto el ejemplo del baloncesto, donde se juega ya una Euroliga. “Se puede convivir perfectamente y LaLiga no va a ser peor. Si hay clubes más fuertes, serán todos más fuertes. El fútbol ha bajado su atractivo y queremos elaborar una competición para ellos, pues prefieren distraerse de otra manera. Si lo hacemos todas la temporada es imbatible y cuando tengamos el dinero, hablamos y repartimos. No puede ser que los equipos más grandes como el Barcelona pierda el dinero y los más pequeños ganen. No puede ser, porque es insostenible. Ganan dinero porque la televisión es el ciento por ciento de sus ingresos y eso dura un rato”.

Ha contado que ya llegó al Madrid para salvarlo, cuando los jugadores no cobraban y aplicó un modelo que funcionó y con la Superliga quiere hacer algo para el fútbol.

Al PSG no le han invitado, asegura y sobre el Bayern considera que al decirse que se van a acabar con las ligas, puede que haya creado confusión. “Nuestro trabajo es decir a todas las personas que no es verdad: no es para los ricos, está basada en la solidaridad, para salvar el fútbol. Pero lo han explicado así, alguien lo ha explicado así y vamos a explicar de verdad lo que es esta competición”.

Asegura que habrá VAR y mejores árbitros y una estabilidad y fair play financiero. “Hay competiciones de selecciones que la gente no se saben ni como se llaman”, ha dicho acerca de los partidos de las selecciones.