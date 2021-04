La escalofriante historia del sustituto de Mourinho: “Tengo 28 tornillos y 45 grapas en mi cráneo”

Era el año 2017 y Ryan Mason, en aquel momento jugador del Hull City, disputó un partido ante el Chelsea que le cambiaría la vida para siempre. En un desafortunado choque, su cabeza impactó con la de Gary Cahill y acabó desplomado en el suelo, con una herida en la cabeza. La fractura de cráneo, que requirió de 14 placas unidas por 28 tornillos, le apartó de los terrenos de juego en 2018 tras muchos meses por poder volver sin éxito.

Hoy, a sus 29 años, es el entrenador interino del Tottenham tras el despido de Jose Mourinho hace un par de días. Se convierte así en el entrenador más joven de la historia de la Premier League y tiene la difícil tarea de clasificar a los ‘spurs’ para Europa.

El joven de 29 años ha vuelto a ocupar las páginas de los periódicos británicos, que recuerdan su dramática historia.

“Tengo 14 placas de metal en mi cráneo sujetas por 28 tornillos y 45 grapas, pero puedo considerarme un tipo afortunado”, reconocía el ex futbolista en una entrevista a Four Four Two, después de aquel choque con Gary Cahill en un duelo por la Premier League entre el Hull City y el Chelsea.

Era el 22 de enero del 2017, cuando el mediocampista de 25 años saltó a disputar una pelota dividida en el área del equipo visitante a los 15 minutos de juego. Tras el choque con Cahill, Mason cayó desplomado sobre el césped y el encuentro se detuvo en un recinto que quedó paralizado por el brutal encontronazo.

Entre la vida y la muerte

Ante la preocupación y el silencio que se adueñó de Stamford Bridge, el joven jugador fue retirado en camilla al hospital Saint Mary’s de Londres. Allí lo operaron de una fractura de cráneo y permaneció durante varios días internado.

“Se debate entre la vida y la muerte”, titulaban los medios ingleses. Una semana más tarde, el centrocampista recibía el alta y onfesaba al Daily Mail que sintió como “si una bomba hubiera estallado en mi cabeza”.

La secuela física que le quedó de por vida fue una impactante cicatriz que va desde la frente a la oreja, pero la secuela mental seguramente fue la que más lo marcó: un año después anunciaba su retirada con apenas 26 años y un futuro prometedor.

“He trabajado sin descanso para poder volver. Desafortunadamente, no tengo otra opción que retirarme debido a la naturaleza de mi infortunio. Estaré eternamente agradecido a todo el mundo que me ha ayudado con esta lesión que puso mi vida en peligro”, explicó a través de un comunicado que publicó la cuenta oficial del Hull City.

El técnico más joven de la Premier

Hoy, con 29 años, y tras reemplazar a Jose Mourinho en el banquillo hasta final de temporada como entrenador interino, Ryan Mason hace historia en la Premier. Nunca un entrenador dirigió a un equipo de primera con menos de 30 años.

Hasta el momento, el récord le pertenecía al italiano Attilio Lombardo, que dirigió al Crystal Palace con 32 años y dos meses. El podio lo completaba Chris Coleman (Fulham; 32 años y siete meses) y Gianluca Villi (Chelsea; 33 años y siete meses).

Hoy hará su debut en el banquillo frente al Southampton. Tras su retiro y después de un tiempo alejado de los terrenos de juego, Ryan Mason regresó al club que lo hizo debutar en 2008 y se dedicó a entrenar a las categorías juveniles (sub-19) de los Spurs hasta ahora, que tendrá la posibilidad de dirigir al primer equipo, entre ellos a Harry Kane, con quien jugó en las divisiones inferiores.