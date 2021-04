En el relato de la temporada 2020/21, el Real Madrid puede incluir numerosos capítulos de contratiempos más o menos esperados. Lo de Campazzo, lo de Deck, las lesiones... El ¿penúltimo? ha sido la baja de Edy Tavares en el segundo partido de la eliminatoria ante el Anadolu Efes. El jugador más determinante que queda en la plantilla estaba realizando el habitual calentamiento cuando sintió una molestia. Llegaba con la zona del pubis tocada y se resintió. Adiós a su participación. El Madrid se quedó sin su referente y el Anadolu Efes fue tan superior o más que en el primer partido. La eliminatoria se trasladará a Madrid la semana que viene con los turcos a una victoria de la Final Four de Colonia.

Felipe Reyes levantó los brazos desesperado después del noveno triple de los locales en catorce intentos. Era el tercer cuarto, el Efes mandaba por 23 y el Madrid ya estaba desbordado. El gesto del capitán era el reflejo del naufragio del equipo. Laso, sin Tavares, apostó por los centímetros de Garuba-Thompkins-Tyus para disimular una baja imposible de cubrir. La intensidad del canterano y el acierto inicial del estadounidense fueron lo poco salvable en un equipo que siempre fue a remolque. El Madrid volvió a desangrarse desde la línea de tres, igual que sucedió en el primer partido. 1/6 en el primer cuarto; 2/13 al descanso y eso con muchos tiros sencillos. Los turcos jugaron con una placidez inaudita para las alturas de la competiciòn en las que estamos. Larkin, Micic, Beaubois, Moerman... hicieron lo que les dio la gana. El parche en la ceja derecha que tuvo que ponerse Thompkins en el comienzo del tercer cuarto fue la señal definitiva para asumir que nada podía acabar bien.

Los turcos son un equipo inalcanzable para el Madrid que se ha visto en los dos primeros partidos de la eliminatoria. El armazón del equipo de Ataman tiene poco que ver con el aspecto desvencijado con el que ha alcanzado el grupo de Laso los cuartos. El primer partido se saldó con un -27 (90-63). El segundo terminó con un -23 (91-68). La anterior visita del Anadolu Efes a Madrid acabó 83-108. Al Madrid actual quizá no haya que pedirle pelear por estar en la Final Four, pero al menos debería competir. Y eso no lo ha hecho en Estambul.

91. Anadolu Efes (22+22+21+): Larkin (21), Micic (23), , Simon (7), Moerman (9) y Sanli (7) -quinteto titular- Beaubois (11), Dunston (6), Singleton (1), Anderson (2), Pleiss (1), Balbay () y Tuncer (0).

68. Real Madrid (13+19+13+): Laprovittola (5), Taylor (2), Garuba (9), Thompkins (17) y Tyus (5) -quinteto titular- Reyes (6), Carroll (0), Rudy (11), Llull (4), Causeur (2), Vukcevic (7) y Abalde (0).

Árbitros: Boltauzer (Esl), Difallah (Fra) y Racys (Let). Sin eliminados.

Incidencias: Abdi Ipecki Arena de Estambul. Segundo partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final al mejor de cinco partidos: Anadolu Efes, 91-Real Madrid, 68 (2-0); Armani Milán-Bayern Múnich (1-0); CSKA-Fenerbahçe (mañana, 19:00; 1-0) y Barcelona-Zenit (mañana, 21:00; 0-1). (Todos en DAZN).