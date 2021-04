Gritos y aspavientos, así fue la impresionante bronca de Koeman a Mingueza

El partido contra el Getafe fue de todo menos tranquilo para el defensa canterano del Barcelona Óscar Mingueza, quien fue protagonista involuntario del encuentro al llevarse una impresionante bronca de su entrenador, Ronald Koeman.

Con gritos y aspavientos, Koeman mostró públicamente su enfado con Mingueza por un movimiento táctico que no gustó al técnico neerlandés. Después de esta bronca, Koeman apenas tardó tres minutos en sustituir a Mingueza. “Ha habido tres momentos en los que teníamos que jugar con tres atrás y él se ha ido arriba. Son cosas tácticas que tiene que aprender. Mingueza no se puede ir tanto a la banda cuando jugamos con tres. Ya he hablado con él y está todo solucionado, ningún problema”, explicó después Koeman sobre ese desencuentro con el canterano.

Pero no fue esa mala decisión táctica lo único que molestó a Koeman de Mingueza. En el primer tiempo, el defensa quedó tendido en el suelo después de un golpe fortuito del japonés Take Kubo y el Barcelona pasó varios minutos sin saber si Mingueza tenía que ser sustituido o no. Koeman también lo explicó ante la prensa: “Mingueza se lesiona, se va fuera del campo y duró demasiado en la banda. Tenía que saber si podía seguir o no. Óscar nos dijo que podía seguir. Hay que aprender, tanto los médicos como el jugador. No puede ser. Es un poco exagerada mi postura con él. Está haciendo una gran temporada. Debe aprender que ser jugador en el Barça hay que estar siempre en todos los partidos. Tampoco Pedri ha estado a su nivel hoy. El cambio no ha sido por enfadarme, sino porque quería darle minutos a Umtiti. Pero es evidente que ni Araújo ni Óscar han jugado bien”.

Cuando se dirigía por la banda hacia el banquillo, Mingueza fue consolado por su compañero Riqui Puig, uno de los hombres de la plantilla que menos cuenta para Koeman.