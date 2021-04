La preocupante imagen de Sergio Ramos en la cama y con oxígeno

Sergio Ramos dio positivo por coronavirus el pasado 13 de abril. El capitán del Real Madrid ya estaba lesionado y se iba a perder la eliminatoria contra el Liverpool en la Liga de Campeones, pero a la rotura muscular que sufrió en el último partido con la selección se unía la cuarentena por el covid.

No parecía especialmente preocupante la enfermedad para el capitán madridista, pero hoy ha difundido una imagen a través de Instagram en la que se ve en la cama y con oxígeno artificial sin más explicación que la palabra “recovery”, recuperación en inglés.

Sergio Ramos, con oxígeno

Hasta ahora, el capitán del Real Madrid había pasado la enfermedad sin síntomas y había publicado fotos entrenando en su jardín. “¿Quién dijo virus? Volveremos, que nadie tenga la menor duda”, aseguraba en la publicación el “4″ del Real Madrid.

Sergio Ramos lleva sin jugar con el Real Madrid desde el pasado 13 de marzo, cuando se disputó la vuelta de la eliminatoria de Liga de Campeones contra el Atalanta. Descansó en la jornada de Liga siguiente contra el Celta y se marchó con la selección, con la que apenas disputó 45 minutos contra Grecia y cinco minutos contra Kosovo antes de romperse en los ejercicios posteriores.

“Sergio está en una habitación encerrado, lo que pasa es que los niños han cerrado con llave por fuera y no encontramos la llave”, comentó Pilar Rubio en tono de broma en el programa “El Hormiguero”. Y añadía que ella tomaba todas las medidas posibles de protección. “Tenemos unos protocolos, yo me pongo tres mascarillas y guantes. Tengo una pantallita y a veces me la pongo también. Es que yo no quiero pillarlo, que tengo muchas cosas que hacer”, confesaba.

A pesar de todas las medidas de precaución, Pilar Rubio anunció hace unos días que también ha dado positivo.