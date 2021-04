Ya es un clásico que la lluvia aparezca cuando el Real Madrid juega la Liga en casa. Ante el Eibar cayó el diluvio universal en mitad del encuentro y en el Clásico frente al Barcelona también hubo aguacero durante el choque. La tradición siguió ayer con el Betis como invitado, aunque la borrasca Lola no ha descargado con tanta intensidad como las perturbaciones anteriores. El campo estaba rápido y por momentos hasta casi demasiado húmedo por el agua que sacaba el balón al botar.

En medio de otro diluvio se dejó dos puntos el Madrid que alejan el objetivo. «Queda mucho. Si se acabara la Liga hoy no la ganaríamos, pero no es así, falta todavía», decía Zidane. Las bajas, lo exigente del calendario y el cansancio empiezan a pasarle factura al equipo. Era el acto previo a la semifinales de la Champions y si Toni Kroos se quedó fuera de la convocatoria, fueron Asensio y Rodrygo los que acompañaron de inicio a Benzema en ataque. Los dos demasiado tímidos, tanto que se echaba de menos la electricidad y el atrevimiento de Vinicius, que parece tener más energía que su compatriota. Vini entró a la hora de juego pensando en sumar los tres puntos y también en guardar algo de fuerzas para lo que viene el martes.

Zizou miraba con el retrovisor a lo próximo y por eso también se fue Modric cuando todavía había tiempo. El Madrid lo quiere todo y a estas alturas de curso, con el calendario tan apretado, cada vez cuesta más subir dos cuestas a la vez. Carvajal volvió a la titularidad después de mucho tiempo y también fue sustituido porque será necesario frente al Chelsea. «El calendario es muy exigente y la gran cantidad de bajas que tiene el equipo se nota en que el míster no puede contar con todos y que los que juegan no puedan descansar», comentaba el lateral, que evidentemente, no estaba contento con el empate.

«Hemos salido a ganar, no lo hemos hecho lo suficientemente bien para conseguir la victoria y damos un paso atrás para el título. Nos ha faltado estar un poco más finos. Este resultado nos aleja del liderato. Vamos a ir a por los quince puntos que quedan en juego, pero era una oportunidad para meter presión al líder», insistía Carvajal.

Tuvo unos pocos minutos Hazard por si frotaba la lámpara en el tramo final y para que fuera cogiendo sensaciones para el Chelsea. Estuvo cerca de poder chutar con peligro desde la frontal, aunque finalmente decidió abrir para Vinicius. «Estoy contento de verlo en el campo, nos va a aportar mucho. Sabemos la calidad que tiene», decía Zidane esperanzado por lo del martes. «Va a ser el partido más complicado de la temporada, pero ahora vamos a recuperar bien y estaremos preparados». Sobre la mano de Miranda, que el VAR no consideró penalti, fue claro. «Yo he visto la mano, sí. Es el árbitro el que tiene que pitar y no lo ha hecho».