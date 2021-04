Las razones del miedo del Real Madrid al árbitro del Chelsea en Champions

El nacimiento y caída de la Superliga ha dado un toque peculiar a las semifinales de la Champions: todo el mundo mira de reojo lo que pueda suceder en el campo y en las decisiones comprometidas, si es que las hay. Al fin y al cabo, la UEFA, con Ceferin al mando, insiste en que los clubes «rebeldes» van a tener que pagar la factura. Eso sí, en su última entrevista en Inglaterra, el máximo dirigente de la organización hace distinciones entre esos clubes: «Para mí hay una clara diferencia entre las entidades de la Premier League y los otros seis. Ellos se retiraron primero porque admitieron que se equivocaron, hay que tener cierta grandeza para eso», dijo primero. «Luego, están los otros tres (Atlético de Madrid, AC Milan e Inter de Milán) y por último, los que creen que la Tierra es plana y que la Superliga aún existe (Real Madrid, Juventus y Barcelona», acabó con rotundidad. Es decir, hoy la UEFA «va» con el Chelsea.

Es verdad que hablan siempre de sanciones para el próximo curso, no para éste, aunque en el Madrid no lo creen. «Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año. Con eso está todo dicho. Se habla mucho de este tema, pero debemos estar pendientes del partido contra el Chelsea. Del resto, como no lo controlamos, se va a hablar mucho. Nosotros queremos ver al Real Madrid en la próxima Champions», decía Zizou como si estuviera explicando un obviedad. Eso se verá durante el verano y con tiempo, pero nadie en la UEFA se imagina dando la copa de vencedor de la competición al club que más ha dado la cara para crear la Superliga.

«El árbitro hará su trabajo y nosotros debemos pensar en jugar al fútbol. Si pensamos que lo que está pasando nos va a perjudicar estamos perdidos», repetía Zidane. «Tenemos que competir del minuto uno al 90 y el resto no lo podemos controlar, por eso no hay que meterse en esas cosas», insistía para espantar los fantasmas que temen muchos madridistas. «Confío al cien por cien en los árbitros y en la UEFA. A este nivel seguro que enviarán a los mejores árbitros y no creo que vayan a estar condicionados por un motivo político. Es algo que no se me pasa por la cabeza», añadía Tuchel.

Por ese razonamiento de que lo sucedido con la Superliga podría pasar factura a la Champions de este curso, el favorito para hoy sería el Chelsea, al ser del grupo de los ingleses y el más favorito de todo los semifinalistas sería el PSG, que en la guerra siempre fue aliado de Ceferin.

Sin embargo, hay que jugar: «Merecemos estar en la semifinal igual que el Real Madrid. No estamos donde estamos por motivos políticos sino por un largo recorrido en la Champions. Nos merecemos estar aquí. Si hay problemas políticos en el fútbol deben resolverse ahí, en el terreno de la política. Tenemos mucha confianza en que todo va a ir como tiene que ir», aseguraba Tuchel para centrar a todos en el choque de esta noche en Valdebebas, que abre las semifinales más marcadas de los últimos tiempos. Es como si apenas importasen ante lo que sucedió durante la larga semana pasada: «El presidente sabe lo que tengo en mi corazón y estamos aquí para preparar el partido del Chelsea. Del resto no es el momento de hablar», volvía a repetir Zidane cuando las preguntas acerca de la Superliga se repetían y las del duelo contra el Chelsea iban perdiendo interés. «Todos los que estamos aquí estamos muy contentos y emocionados por el partido, necesitamos todo el apoyo para conseguir pasar esta semifinal. Que la gente se enfade con la idea o con la forma en que se presentó, pero no con nosotros», pedía Tuchel a los aficionados.

Es posible que todo se olvide cuando la pelota empiece a circular y no haya más que presente y ganar esta Champions actual siga teniendo la enorme importancia que tiene. El Real Madrid sabe que con LaLiga complicándose, Europa es, de nuevo, su gran opción de redondear la temporada, mientras el Chelsea quiere continuar el camino con el que Tuchel ha ido quitándose rivales durante las eliminatorias: una defensa muy fuerte y concentración todo el partido: «No creo que el Chelsea se encierre. Es un equipo completo, que ataca y defiende bien. Es un equipo que ha hecho su trabajo en la Champions», analizaba Zidane, al que no le gusta ser muy concreto al hablar de los rivales.

Con Hazard en la convocatoria, Zizou puede jugar su carta, porque al belga se le vio bien los últimos minutos contra el Betis. La participación de Vinicius está fuera de toda duda porque su papel fue fundamental en la ida contra el Liverpool y es bastante probable que el francés vaya a repetir hoy plan ante los ingleses: bien ordenados atrás y buscar la sorpresa de Vini en ataque. Con Kroos en el centro del campo, eso es más fácil.