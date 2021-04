Ceferin insiste: “Habrá un duro castigo para Real Madrid, Barça y Juve”

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin ha vuelto a retierar sus amenazas a los clubes que promovieron la Superliga . En una entrevista concedida al Daily Mail ha sido tajante: “Vamos a ver. Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos hacer como si no hubiera pasado nada. No se puede hacer algo así y decir simplemente: ‘Me han castigado porque todo el mundo me odia’. No tienen problemas por culpa de nadie más que de ellos mismos. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que tenemos que hacer”.

Asegura que los clubes de la “Docena Sucia” se enfrentarán a una sanción por intentar establecer una Superliga europea separatista, con incluso una posible suspensión de la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Indulgencia con el fútbol inglés

Sin embargo, Ceferin cree que los seis grandes de Inglaterra (Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Liverpool y Manchester United) deberían ser tratados con más indulgencia porque fueron el primer grupo en cambiar de opinión. Los castigos más duros serán para Real Madrid, Barcelona y Juventus, que siguen aferrados a la idea de que la Superliga pueda revivir. “Para mí hay tres grupos de estos 12: los seis ingleses, que se retiraron primero, luego los otros tres (Atlético de Madrid, Milan e Inter) después de ellos y luego los que creen que la Tierra es plana y piensan que la Superliga todavía existe. Y hay una gran diferencia entre ellos” sentencia. No obstante, insiste en que los 12 clubes deben ser castigados, aunque no especifica cómo ni de qué manera.

Hablando en exclusiva para El Daily Mail después de la semana más dura de su vida profesional, el abogado esloveno, que fue elegido presidente de la UEFA en 2016, ha agradecido al fútbol inglés y, en particular, a los aficionados ingleses por el papel que desempeñan en frustrar los planes de la Superliga. Y ha reconocido que la UEFA necesita escuchar a los aficionados que han sido marginados hasta hace poco.

La traición de Agnelli

El presidente de la UEFA también se refirió a su relación con Agnelli. Ceferin ha vivido una semana como ninguna otra tras saber con certeza el pasado sábado que “había sido traicionado”. Ceferin es el padrino de la hija del presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, uno de los principales arquitectos de la Superliga. Sin embargo, mientras Ceferin conducía desde su casa en Eslovenia hasta la sede de la UEFA en Nyon, preparándose para anunciar los cambios en la Liga de Campeones a partir de 2024, le quedó claro que los rumores de la ruptura de la Superliga tenían sustancia cuando Agnelli dejó de responder a sus llamadas. Para Ceferin, la trama rompió su amistad personal con el jefe de la Juve, Andrea Agnelli, una figura central en el impulso de las nuevas reformas de la UEFA.

Cambios en la Champions

El presidente de la UEFA también anunció que están dispuestos a volver a estudiar las nuevas propuestas de la Liga de Campeones que incluiría los siguientes cambios:

- Aumentar los participantes de 32 a 36 equipos a partir de 2024.

- Suprimir las dos plazas adicionales de la Liga de Campeones que se reservaban a los clubes en función de su historial.

- Reconocimiento a la pasión y la organización que permitieron anular la Superliga deben reflejarse en la lucha contra el racismo en el fútbol.