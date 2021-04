Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 4 de mayo, es una reconocida seguidora del Real Madrid y como muchos aficionados está expectante por lo que pueda suceder con Sergio Ramos.

El capitán termina contrato el próximo 30 de junio y todavía no ha renovado con el Real Madrid, por lo que podría estar viviendo sus últimos meses como jugador madridista. El presidente del club, Florentino Pérez, fue preguntado en su última visita a El Chiringuito por el futuro de Sergio Ramos y dejó una frase que no invita al optimismo sobre la renovación del central: “De momento tenemos que arreglar esta temporada. Estamos en una situación muy mala”.

Díaz Ayuso habló de la situación de Ramos en la entrevista que concedió a El Partidazo de la Cadena COPE y desveló qué jugadores del Real Madrid son sus favoritos. “Courtois, Marcelo y Sergio Ramos. El propio Zidane me está gustando mucho, pero porque siempre me ha gustado. Me encanta ahora como entrenador. Courtois me gusta mucho, Marcelo me ha caído de maravilla y Sergio, también”, declaró Ayuso.

En cuanto a la renovación de Sergio Ramos, Isabel Díaz Ayuso no quiso meter presión a Florentino Pérez: “Florentino no es de esas personas que se deja presionar fácilmente. Se parece a mí. Si le digo que renueve a Sergio Ramos igual se gafa la cosa”.

Si no renueva, Ramos pondrá fin a una etapa de 16 temporadas en el Real Madrid, club al que llegó en 2005 procedente de Sevilla. En este tiempo, Ramos ha ganado cinco Ligas, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, cuatro Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes. Con la Selección ha ganado un Mundial y dos Eurocopas.

Esta temporada, Ramos podría sumar dos nuevos títulos, la Liga de Campeones y LaLiga. En esta misma entrevista, Díaz Ayuso hizo una promesa si el equipo blanco gana la Liga de Campeones: “Si el Real Madrid gana la Champions, prometo poner camiseta y bufanda blanca a Almeida”. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es un fiel seguidor del Atlético de Madrid y respondió a través de las redes sociales a esta promesa de Ayuso: “Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja...”.