Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 4 de mayo, fue entrevistada en El Partidazo de la Cadena COPE, donde habló su breve paso por el periodismo deportivo y dejó una promesa si el Real Madrid gana la Liga de Campeones.

“La gente no se acuerda, pero yo estuve trabajando en Radio Marca, en producción, y era francamente tan mala que un día decidí dejar de ir por no estorbar”, desveló Ayuso. “Estaba estudiando periodismo, ya había hecho muchas prácticas en muchas emisoras de radio y en este caso me dijeron que era para unas labores de eventos deportivos. Era una cosa desastrosa. Fueron pocos meses. El deporte lo he practicado y me gusta, pero lo mío no era el periodismo deportivo. Se me ha dado muy mal”, aseguró.

Reconocida seguidora del Real Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo una promesa si el equipo blanco gana la Liga de Campeones: “Si el Real Madrid gana la Champions, prometo poner camiseta y bufanda blanca a Almeida”. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es un fiel seguidor del Atlético de Madrid y respondió a través de las redes sociales a esta promesa de Ayuso: “Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja...”.

Ayuso declaró que entre todos los jugadores del Real Madrid sus favoritos son “Courtois, Marcelo y Sergio Ramos”. “El propio Zidane me está gustando mucho, pero porque siempre me ha gustado. Me encanta ahora como entrenador. Courtois me gusta mucho, Marcelo me ha caído de maravilla y Sergio, también”.

También habló de la situación de Sergio Ramos, que termina contrato el próximo 30 de junio y todavía no ha renovado: “Florentino no es de esas personas que se deja presionar fácilmente. Se parece a mí. Si le digo que renueve a Sergio Ramos igual se gafa la cosa”.