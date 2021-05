El puntazo entre Nadal y Alcaraz en Madrid con susto final para el joven tenista español

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz disputaron un partido muy simbólico en Madrid. La leyenda contra el joven con gran futuro de España. Y pronto demostraron cada uno sus cualidades. Mediado el tercer juego del primer set, puntazo de los buenos que tuvo de todo: golpes de ataque, buenas defensas, dejadas, globos... E incluso susto final para Alcaraz, que se estiró demasiado para intentar responder a un remate y se hizo daño. Era el 30-15 para Rafa, pero dijo a su rival que si quería pedir al médico, aunque fuera en mitad del juego, que lo hiciera. Bajaron a atenderle, le costaba respirar, y explicó lo que le pasaba: “Al saltar he estirado demasiado y al caer me he hecho daño. Al encoger duele, intento estirar”. El fisio le exploró y todo quedó en un susto, porque el encuentro continuó.