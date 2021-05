La ventaja infinita del Atlético

Los rivales no sacan provecho de sus errores y el Atlético de Madrid se siente fuerte. De los últimos siete partidos ha perdido dos, ha empatado otros dos y ha ganado tres. Pero Real Madrid y Barcelona son incapaces de recuperar la pequeña distancia que arrastran desde hace varias semanas. No siquiera aprovechó el Barça la ventaja psicológica de jugar antes para meter presión al Atlético. Su empate en el campo del Levante no le sirve para adelantar a los rojiblancos.

En la jornada 29, cuando el Atlético perdió en Sevilla, la distancia ya era de un solo punto. Muy lejos de los 12 que llegaron a tener los rojiblancos en diciembre o los 11 que volvieron a tener en enero. En la jornada 33 creció hasta los dos puntos y ahí se mantiene hasta el comienzo de esta jornada.

El Atlético administra sus rentas como puede y nadie le alcanza, aunque da oportunidades a sus rivales. Desde esa derrota en Sevilla ha empatado con el Betis y con el Barcelona y ha perdido contra el Athletic. El Real Madrid culpa a los árbitros y a la mano de Militao de no ser líder en este momento, pero Simeone trata de no perder el foco.

«Estamos desviando la atención que tenemos que tener los entrenadores en lo que nos preocupa y en nuestra realidad, que es mejorar a nuestro equipo y olvidarnos de los árbitros, porque cuando los equipos juegan bien y los equipos ganan no se habla de los árbitros: Y siempre hay polémica dando vuelta, porque es fútbol y la polémica existirá toda la vida», reconoce el Cholo.

«Nosotros, como entrenadores, tenemos que ocuparnos de que nuestro equipo juegue mejor. Tenemos 95 o 96 minutos por jugarse, hay un VAR y un árbitro en el campo que tienen que tomar decisiones ante las jugadas oportunas y nosotros somos parte de esta situación. No podemos influir en nada, porque tenemos otro lugar. La responsabilidad es para la gente que ocupa ese lugar hoy y hay que respetarla», asegura.

«Decido preocuparme de lo que me ocupa. Soy entrenador y tengo que ocuparme de que mi equipo llegue de la mejor manera, de que puedan recuperar los jugadores lo mejor posible del partido anterior... Tenemos que sacar lo mejor de nuestro equipo cuando nos toque jugar y a la hora que nos toque jugar», añade Simeone.

Y en ese preparar a su equipo para que llegue de la mejor manera tiene varios problemas. Uno de ellos es Lemar. El jugador francés se retiró del campo en los primeros minutos del partido contra el Barcelona. Sufre una dolencia muscular, «una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo», según el parte médico que facilitó el club.

En Barcelona fue Carrasco el que lo sustituyó como interior en el centro del campo junto a Koke y a Llorente. «Está en un año fantástico. Es un futbolista con un ’'dribling’' increíble, con una velocidad muy fuerte, con una potencia, mejorando año tras año enormemente. Con contundencia alzará un poco más el año enorme que está haciendo», le elogia su entrenador.

Otro jugador al que quiere recuperar Simeone es Giménez, que fue sustituido contra el Elche por unas molestias y no jugó ante el Barcelona. «Está haciendo lo imposible para cada día estar más con el grupo», dice el Cholo. «Lo necesitamos dentro del grupo, más allá de que le toque jugar, es muy importante para nosotros su presencia», reconoce.