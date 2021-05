El despectivo apodo que le han puesto a Cristiano Ronaldo en Italia por su salario

Cristiano Ronaldo vive su peor momento desde que llegó a la Juventus hace tres temporadas. Perdido el título de la Serie A, el equipo lucha por clasificarse para la próxima Liga de Campeones, un sufrimiento impensable cuando comenzó el curso y la Juve partía como claro favorito para ganar su décima Liga consecutiva y era uno de los aspirantes a conquistar la Champions.

De Europa se despidió en octavos de final, eliminada por el Oporto, y desde entonces los rumores sobre una posible salida de Cristiano Ronaldo no han hecho más que crecer. Se le fichó del Real Madrid para ganar la Liga de Campeones, pero desde que el portugués llegó al club, la Juve no ha pasado de cuartos de final.

A esta decepción deportiva se le añade el problema económico. La Juventus atraviesa dificultades financieras y el elevadísimo salario de Cristiano Ronaldo empieza a ser visto como una traba para reconstruir el equipo. Así lo ve el exfutbolista de la Vecchia Signora Massimo Mauro, quien considera que “es fundamental que Cristiano Ronaldo se vaya”. Entiende que debido a la delicada situación económica del club, no es asumible una salario de 31 millones de euros.

“Para la forma en que veo el futuro de la Juve, que es un proyecto basado en la contención de costes, un jugador como Cristiano Ronaldo no tiene cabida. Por eso debería irse donde pueda ganar el dinero que gana, ya que no creo que esté dispuesto a reducir sus ingresos. Por su bien y el de la Juve creo que el portugués debería cambiar de equipo”, declaró Mauro a La Gazzetta dello Sport.

“Los resultados esperados no han llegado. Ha ganado dos Ligas, pero no la Liga de Campeones, objetivos que la Juve podría haber conseguido incluso sin Cristiano Ronaldo. Personalmente, ha hecho su trabajo, ha estado a la altura de las expectativas, pero los resultados no han sido los esperados”, añadió Mauro.

El elevado salario que percibe Cristiano Ronaldo es lo que ha llevado a que en La Gazzetta, precisamente, se hable de él como “Mister 31 millones” en algunas informaciones sobre el futbolista portugués.