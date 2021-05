Cristiano Ronaldo tiene una temporada más de contrato con la Juventus, pero no está claro que vaya a seguir en el club italiano. La decepcionante temporada del equipo turinés ha abierto el debate sobre la continuidad del portugués. Por primera vez en diez años la Juve no logró la Serie A, ganada por el Inter, y volvió a decepcionar en Europa, donde fue eliminada por el Oporto en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Massimo Mauro, exfutbolista de la Juventus, tiene claro que el futuro del club pasa por la marcha de Cristiano Ronaldo. Mauro militó durante cuatro temporadas en la Juve (1985-1989) y puede presumir de haber jugado con tres de los mejores futbolistas de la historia. Fue compañero del brasileño Zico en el Udinese, del francés Michel Platini en la Juventus y del argentino Diego Armando Maradona en el Nápoles.

“Creo que es fundamental que se vaya. Sería un tonto si cuestionara el valor del jugador, pero para la forma en que veo el futuro de la Juve, que es un proyecto basado en la contención de costes y un proyecto técnico, un jugador como Cristiano Ronaldo no tiene cabida. Por eso debería irse donde pueda ganar el dinero que gana, ya que no creo que esté dispuesto a reducir sus ingresos. Por su bien y el de la Juve creo que el portugués debería cambiar de equipo”, declaró Mauro a La Gazzetta dello Sport.

“Su presencia en el equipo en estos años ha confirmado lo que se sabía de él: es un gran goleador, pero también es un negocio, y los resultados esperados no han llegado. Ha ganado dos Ligas, pero no la Liga de Campeones, objetivos que la Juve podría haber conseguido incluso sin Cristiano Ronaldo. Personalmente, ha hecho su trabajo, ha estado a la altura de las expectativas, pero los resultados no han sido los esperados”, aseguró Mauro sobre el balance de las tres temporadas que lleva el portugués en Turín.

Nicola Amoruso, otro exjugador de la Juventus, piensa lo contrario que Mauro y cree que el club debería planificar su próximo proyecto en torno a Cristiano Ronaldo. “Después de un año tan difícil, creo que la Juve debe volver a partir de Ronaldo por su deseo de redención y por las ganas que seguramente tendrá de volver a demostrar su valía. Como campeón que es, querrá dejar una huella importante en la Juve. Y para el club sería una ventaja volver a empezar con él”, expuso Amoruso.

“Es un jugador que ha dado mucho. En una Juve que rara vez ha jugado bien, a menudo ha sido decisivo y determinante. En un contexto difícil, quizá era menos brillante que sus estándares, pero seguía teniendo un peso fundamental. Está a un paso de terminar como máximo goleador de la Serie A, una muestra de las ganas que aún tiene, a pesar de las dificultades. Por supuesto, necesitará más apoyo del equipo, algo que ha faltado este año”, argumentó.