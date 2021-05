La melancolía de Zidane antes del decisivo Athletic-Real Madrid

Más allá del Athletic, no hay nada que plantearse en el Real Madrid. O al menos no quiere plantearse Zidane, que quiere centrar a todos en los dos partidos que quedan como ni no fuese una cosa radicalmente humana ir preparando también el futuro. El problema con el francés es que había un modo rápido de acabar con las decenas de preguntas y los rumores: decir que sigue, porque el club ya ha dicho que depende de él. Pero él no se mueve un ápice de la posición en la que lleva desde hace semanas: «Soy un afortunado y aprovecho cada momento. Estoy aquí, vamos a jugar y faltará el último partido. Después no se sabe qué va a pasar, puede pasar de todo porque esto es el Real Madrid. No veo más allá del día a día, ni pasado ni futuro, veo el presente», decía ayer, antes del partido del Athletic, otro día más para presionar al Atlético.

Tampoco está definido si la decisión de Zidane depende de lo que pase hoy y el domingo que viene, si se gana LaLiga o no. No hay ni una pista y él sabe que su pasado de despedidas deja mucho margen para las especulaciones: «De las otras veces que me he ido, a lo mejor se piensa que yo lo dejo porque me quito la responsabilidad o se complican las cosas. Lo que hago lo hago a tope y llega un momento en el que hay que cambiar, pero para todos, no solo para mí, para el bien de los jugadores y el club. No lo dejo porque sea fácil, sino porque los momentos son así», explicó.

Pero es que de Zidane no se sabe que va a hacer ni la hora siguiente: por ejemplo, el dibujo o el once contra el Athletic, si va a hacer cambios en el ataque o si va a hacer jugar a Marcelo, que volvió a la convocatoria, tras entrenarse estos días con total normalidad.