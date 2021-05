El secreto que hay detrás del gol de Correa

Fútbol

Correa marcó con la puntera desde el borde del área el gol del empate del Atlético en Valladolid. Lo que podría pasar por un recurso improvisado tiene mucho entrenamiento detrás. Así lo admitía Simeone. Y también, el propio futbolista.

“Le vengo diciendo hace un montón de tiempo que tiene que hacer un gol de puntín. Juega bárbaro al fútbol sala y así al portero no le da tiempo a reaccionar. Su llegada a la selección me pone muy contento porque sabe sufrir y ha crecido desde la humildad”, decía Simeone tras el partido.

“Siempre me lo dice. Cuando estoy dentro del área me dice que no piense, que le pegue con la punta. Cuando hacemos reducido en el entrenamiento trato de definir así. Se me da bien y hoy tuve la suerte de que pudo entrar y pudimos darle vuelta”, reconocía Correa.