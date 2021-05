Sin mascarillas en Valladolid y al asalto de Neptuno

Acordonada por la policía, la fuente de Neptuno comenzó a recibir a los aficionados del Atlético de Madrid, que media hora después del final del choque ante el Valladolid acudieron al símbolo rojiblanco para celebrar el undécimo título de su historia. Cánticos y banderas llenan las calles de Madrid en un estallido de alegría tras el pitido final en Valladolid.

Entre cánticos de victoria y con las mascarillas puestas en la mayoría de los casos, los hinchas del conjunto madrileño desafían al coronavirus y toman la plaza y las calles aledañas de la fuente. Sin embargo, en esta ocasión no podrán celebrarlo con sus héroes. El equipo no acudirá a la fuente para celebrar el título por la crisis sanitaria a causa de la COVID. El trofeo se entregará en un acto privado en el Metropolitano mañana domingo.

El Atlético de Madrid ganó 1-2 al Valladolid y ganó LaLiga por delante del Real Madrid, que también hizo su trabajo para superar 2-1 al Villarreal. El estallido de alegría ha sido tal que los atléticos no han podido reprimir las ganas de acudir a la fuente en masa a pesar del llamamiento del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida para que no acudieran: “No es el momento de aglomeraciones por el coronavirus”.

“Por favor, pido a los atléticos que no vayan a Neptuno. Soy el primero que entiende las ganas de celebración, pero no es el nomento”, ha escrito en Twitter.

“El virus sigue entre nosotros, no tiremos por la borda el trabajo de estos meses”, añade Martínez-Almeida, seguidor del equipo rojiblanco. Esta misma mañana, más de 500 aficionados del Frente Atlético se congregaban en la Plaza Mayor de Valladolid, muchos ellos sin mascarillas o con ellas bajadas.