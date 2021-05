Enrique Cerezo: «Simeone es lo más grande en la historia del Atlético de Madrid»

Fútbol

Enrique Cerezo cumple 18 años en la presidencia del Atlético de Madrid. El 30 de mayo de 2003 la heredó de Jesús Gil y Gil. Y lo celebra con su segunda Liga, que le convierte ya en el presidente que más títulos ha ganado con el club, igualado con Vicente Calderón. Cerezo habla con LA RAZÓN después de las celebraciones del título, discretas como exigen estos tiempos de pandemia en los que el público mira el fútbol desde lejos y por televisión. Quizá no sea eso lo único que haya cambiado de ahora en adelante. La economía de los clubes también ha cambiado por la pandemia.

–¿Ha sufrido mucho en las últimas semanas?

–No, sufrir, no. Siempre al final hemos salido airosos en los partidos, contra la Real, Osasuna y el Valladolid, pero siempre te queda esa incertidumbre de los resultados. Aunque juegues bien, si no metes goles es como si no consigues nada. Pero al final hemos estado ahí y la suerte y el acierto de los jugadores han hecho que el resultado cambie.

–¿Ha hecho algo especial para celebrarlo?

–No, lo que tuvimos en el estadio, la entrega de la Copa y después una cena que hicimos con técnicos y jugadores. No ha habido ninguna cosa especial. No están los tiempos para hacer ninguna celebración especial, ni en el aspecto sanitario ni en el aspecto económico.

–¿Han echado mucho de menos al público?

–Es una verdadera pena porque todos estos partidos con público quizá podían haber sido mejor. Lo que sí me hubiera gustado es ver el estadio a rebosar, lleno de público y con finales apoteósicos, tal y como se ha resuelto la Liga. Hubiera sido impresionante.

–La afición sí ha estado muy presente. ¿Cómo lo ha vivido desde el palco?

–La afición se ha portado magníficamente bien. Sabe que la no asistencia a los partidos es por un tema gravísimo como es la pandemia, es consciente de ello como somos conscientes todos. Tal y como está ahora la situación es espectacular el comportamiento que ha tenido hasta incluso en el desplazamiento a Valladolid, que ha sido ejemplar. Hay que darles las gracias.

–¿Ha sido muy diferente esta Liga a la de 2014?

–Yo creo que sí. Estaba siempre entre uno, dos o tres equipos. En Barcelona nos valía el empate, aquí teníamos que ganar y en Barcelona en 2014 también remontamos el resultado y aquí no sólo hemos remontado sino que hemos ganado.

–¿Sabe mejor ganársela al Real Madrid?

–Lo que sabe bien es ganar la Liga. Llega un momento en que cuando te pones a jugar te da lo mismo contra un equipo que contra otro, lo importante es ganar. Y sabes que por un error la puedes perder.

–¿De quién se acordó después de ganar la Liga?

–En ese momento no te acuerdas de nadie, estás deseando ver a gente para poder comentar las incidencias del último partido, que es el que cuenta. Una vez que has ganado la Liga no te vas a poner a pensar en el partido que jugaste hace tres meses.

–¿Cambia algo esta Liga en el planteamiento futuro del Atlético?

–Yo creo que no, creo que el club tiene marcado ya un rumbo, que es seguir creciendo y cuanto más crezcamos mejor.

–Ya es el presidente que ha ganado más títulos con el Atlético empatado con Vicente Calderón. ¿Qué supone eso para usted?

–Yo no sé quién ha ganado más títulos, sois vosotros los que lleváis las cuentas, pero ni me acuerdo del número de títulos que he ganado. Pero me alegro de que me lo digas. Cuantos más títulos tenga el Atleti, mejor. No porque los gane yo, que los gane con cualquiera que esté de presidente.

–¿Qué significa Simeone para el Atlético?

–Simeone ha supuesto lo más grande en el aspecto técnico que ha dado la historia del club, porque no ha habido ningún entrenador que haya estado diez años y que haya conseguido la cantidad de títulos que ha conseguido Diego Pablo Simeone. Ahí no hay ninguna duda.

–¿Se quedará en el club hasta que él quiera?

–Diego Simeone hace mejor al Atleti y el Atleti hace mejor a Simeone. Es una relación inmejorable que esperamos dure muchos años.

–¿Nunca han perdido la confianza en él? ¿Tampoco en los años sin títulos?

–No, no, no, no, no, no, no. Siempre hemos cubierto las expectativas y cuando ha habido títulos las hemos cubierto más.

–¿Lo mejor que ha hecho Simeone es estabilizar al club en la élite?

–Sí. En los últimos ocho años el Barcelona ha ganado cuatro Ligas, el Madrid dos y nosotros otras dos. Y luego hemos tenido la Copa del Rey, la Liga Europa, la Supercopa de Europa... El Cholo ha hecho unas campañas magníficas, ha conseguido muchos títulos y eso es una cosa que no debemos olvidar nunca y tenerlo en cuenta siempre.

–¿Qué importancia ha tenido el fichaje de Luis Suárez?

–Hubo esa oportunidad. Siempre pensamos que era un gran jugador y así lo ha demostrado. Ha hecho una temporada magnífica y eso que no ha jugado todos los partidos porque tuvo el covid, pero meter 21 goles y meterlos en los momentos clave y hacer la campaña que ha hecho es lo que un equipo quiere de un gran jugador como es él.

–¿Su fichaje demuestra que el Atlético es un club interesante para los jugadores aunque no pueda competir con Real Madrid y Barcelona?

–Yo creo que hoy día se compite siempre con lo que uno puede competir. Nosotros tenemos un presupuesto y nuestro lema es no gastarnos más de lo que ingresamos. Yo creo que después de la pandemia el fútbol va a cambiar y va a ser una cosa mucho más razonable.

–¿Se han acabado los fichajes exagerados?

–En el fútbol no puedes asegurar nada, porque mañana hay un equipo que quiere gastarse dinero y se gasta los millones que quiere. Las circunstancias de cada club son diferentes. Hay clubes que están jugando con otros presupuestos y mientras que el cuerpo aguante no hay problema. El problema es que no aguante el cuerpo.

–¿La pandemia va a agrandar las diferencias entre clubes como el Manchester City y el PSG y el resto?

–La verdad es que no lo sé. Con la pandemia todos los clubes han perdido dinero, no sólo el Atlético. El 30 por ciento del presupuesto no se ha cubierto.

–¿Se pueden encontrar nuevas vías de negocio para el fútbol en el futuro?

–Siempre se buscan nuevas vías de negocio, con esponsorizaciones, con otras cosas.

–¿Es un orgullo especial para el Atlético que sea Koke el que levante la copa?

–Es una cosa muy importante. Koke es de la cantera del Atleti desde que nació. Ha hecho toda su carrera deportiva en el Atlético de Madrid y la verdad es que ha sido un orgullo que la levantara él. Estaba muy feliz, porque ser capitán del Atlético de Madrid es una cosa muy importante y más si es canterano y conoce la historia del club desde el principio.

–¿Qué significa tenerlo a él y a Marcos Llorente en la Eurocopa con España?

–Es importantísimo. Todos los jugadores quieren estar ahí y para nosotros es un orgullo.

–También está Álvaro Morata en la selección. ¿Cuál va a ser su futuro?

–En estos momentos no tengo ni la más ligera idea.

–¿Habrá muchos cambios este verano en el equipo para la próxima temporada o se va a premiar a los campeones de Liga?

–Eso se va a empezar a trabajar a partir de ahora.