Zidane no va a seguir en el Real Madrid. Ya no hay vuelta atrás ni dudas. El entrenador francés se lo ha dicho a futbolistas del vestuario y a algunos dirigentes del club, sin esperar a la semana que viene. Eso da vía libre al Real Madrid para buscar un entrenador para la próxima temporada. Ya está en ello el club, que va a hacer cambios en la plantilla y ahora tiene que decidir qué entrenador es el mejor para llevar a cabo el nuevo proyecto, dando bajas y, seguramente, contando con Mbappé en el equipo.

Allegri

El entrenador italiano es el que más suena. Lleva, por asuntos personales, dos años sin equipo y está esperando al Real Madrid para volver a lo grande. No es la primera vez que hay un interés de ambos para trabajar juntos, pero nunca han tenido una oportunidad como ésta. Con Allegri se apuesta por un entrenador muy bueno, experimentado en equipos de élite, porque ha triunfado en la Juve. Es italiano y lo que predomina en él es la seriedad, un equipo que se suele dibujar con un 4-3-3, al que le gusta tener un hombre atrás que manda, con personalidad y que se sabe que se va a imponer en el vestuario. Eso es lo que buscan en el conjunto blanco; un entrenador con mando, que acabe con algunos privilegios de los futbolistas. Es un entrenador que primero piensa en protegerse, pero que puede adaptarse y que trabaja mucho las jugadas a balón parado. Ni como futbolista ni como entrenador ha salido de Italia.

Raúl

Es un hombre que va a entrenar el Real Madrid, seguro, pero puede que aún no le haya llegado el momento. Se tiende a pensar que su hora puede no haber llegado, que quizá sea mejor tirar de él en otra época, cuando no haya que hacer lo que se va a acometer esta temporada. Su Castilla ha hecho una buena campaña: es competitivo hasta el final y también, o sobre todo, dar jugadores a la primera plantilla, que este curso los ha necesitado más que nunca. Raúl tiene el corazón del Real Madrid y eso nadie lo duda, además pocos entrenadores más respetados que él en Valdebebas. Conoce todos los entresijos del club, del vestuario y nada le va a sorprender. Es un hombre de la casa y va a hacer lo que le pida el Real Madrid. Su fútbol es como él: no se puede dejar de luchar ni un minuto. Sí es verdad que le falta experiencia. Si no es él, en Alemania le están esperando y ese aprendizaje le podría ir muy bien.

Conte

Su salida del Inter le ha puesto de nuevo en la diana de los objetivos del Real Madrid. Cuando el Madrid prescinde de Lopetegui, Conte es uno de los nombres que sonó para sustituirle y tuvo que salir Ramos a pedir un entrenador con menos carácter. Conte asusta a los vestuarios, porque es un entrenador súper exigente y no son pocos los roces que ha tenido con sus jugadores. Eso sí, le ha llevado al éxito. Esta temporada ha llevado al Inter a ganar el Scudetto haciendo muchos goles en un club con una evidente crisis económica. Por eso no estaba en los planes de ningún equipo, pero su repentina salida hace que su nombre vuelva a sonar. Si en el Real Madrid buscan dar la vuelta al vestuario y al carácter del equipo, Conte, sin duda, es su hombre. Suele jugar con un 5-3-2 y va a exprimir a los jugadores al máximo. Ha ganado Ligas con la Juve, con el Inter y con el Chelsea.

El Real Madrid va a decidir entrenador cuanto antes para que tenga voz en la planificación de la plantilla de la próxima temporada. Pero esa planificación se va a seguir haciendo, aunque el técnico tarde en firmar. Alaba ya está en Madrid y más pronto que tarde va a ser presentado como el nuevo defensa; Ramos tiene que decidirse y ya no está tan claro que se vaya a marchar, hay que hacer una lista de bajas que puede no ser corta y hay que convencer al PSG para que ponga un precio y comience la negociación por Mbappé, el fichaje estrella, el futbolista que va a determinar el fútbol del Real Madrid la próxima temporada, esté quien esté en el banquillo sustituyendo a Zidane.