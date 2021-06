España paga su falta de eficacia y se queda fuera de la final del Europeo sub’21

Fútbol

La falta de eficacia dejó a España fuera de la final del Europeo sub’21. Así de fácil y rápido se puede explicar el porqué de la eliminación de los chicos de Luis de la Fuente, que chutaron 18 veces a portería ante Portugal jugaron mejor y más bonito que su rival y sobre todo al comienzo de la segunda mitad tuvieron contra las cuerdas a los lusos. Pero no convirtieron todas esas virtudes en un gol que les diera el pase y por eso ya están fuera del torneo que se disputa en Eslovenia.

La grada del estadio Ljudski de Maribor era una pelea entre los Erasmus españoles que estudian, o dicen que estudian, por esas latitudes, y sus homólogos portugueses. Los de España se las prometieron muy felices en muchos momentos. Especialmente cuando Cucurella estrelló la pelota en la madera de la portería de Diogo Costa o en esas jugadas en las que los tiros de Brahim se iban fuera por muy poco. La otra acción más clara la tuvo Gonzalo Villar, que chutó tan ajustado que muchos cantaron gol.

El primer pulmón por el que respiró el ataque de la rojita fue Bryan Gil, que puso dos o tres balones al punto de penalti sabrosísimos para un «killer». Desde ahí pudo España incluso sentenciar, pero Brahim no tiene ese instinto asesino y, esta vez, Puado no estuvo tan brillante. El futbolista del Espanyol fue el héroe de los cuartos de final con una aparición tan abrumadora que resolvió el pase casi él solito.

Ayer peleó todo lo que pudo con los centrales, pero su contacto con la pelota fue casi inexistente. La clave para España estaba en los costados y en el centro, donde fue mejor que una Portugal que, queriendo o no, imita un poco el estilo de sus mayores. Futbolistas con calidad insertados en un esquema sólido en defensa y que no tiene un gran gusto por la estética. Así, aguantando, ganaron los lusos la última Eurocopa absoluta, y así se metieron sus cachorros en la final del Europeo Sub’21. Sus buenos momentos en el partido no fueron tan continuos como los de España, pero ni falta que les hizo.

Esperaron su momento y les llegó cuando el reloj ya empezaba a apretar. Un balón largo a la banda, orientado eso sí, no un pelotazo y una carrera a la espalda de la defensa. El responsable del pase fue Vitinha, uno de los futbolistas con más clase de los que puso Portugal sobre el campo. Lo vio tan claro y rápido, que puso a correr a Fabio Vieira. Su intención era centrar, pero el balón tocó en Jorge Cuenca y se convirtió en un remate imposible para Álvaro Fernández, que nada pudo hacer. No necesitó ni chutar a puerta Portugal para ponerse por delante y después ya el panorama se puso como más le gusta. Tocaba aguantar atrás y buscar el contragolpe para sentenciar o al menos amenazar.

Es verdad que los cambios sentaron en general mejor a Portugal que a España, porque Florentino puso equilibrio en los lusos nada más entrar, pero si alguien mereció pasar fue el grupo de De la Fuente. Por fútbol, por propuesta y por ocasiones fue más la rojita que su rival, pero esto, desde infantiles a veteranos, va de meter goles y si no encuentras la puntería estás fuera. Aunque sea de rebote, como le sucedió a la sub’21 en Eslovenia.