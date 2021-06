El tiovivo de la portería de España

Fútbol

Desde que Iker Casillas jugó su último partido con la selección la portería de España no ha tenido dueño. Iker se despidió, sin saberlo, el 1 de junio de 2016 en un amistoso contra Corea del Sur previo a la Eurocopa de Francia. Dejaba un heredero designado por el seleccionador, Vicente del Bosque, y por la inercia, David de Gea.

Pero el portero del Manchester United no ha conseguido estabilizarse en la selección. Era fijo con Lopetegui y en la primera etapa de Luis Enrique. Kepa lo adelantó con Robert Moreno en el banquillo, pero la suplencia del guardameta del Chelsea esta temporada ha hecho que la portería se convierta en un tiovivo hasta que Luis Enrique encuentre un portero que le convenza para mucho tiempo.

Ése parecía ser Unai Simón, que ha jugado los últimos seis partidos de España. Pero ha dejado algunas dudas, especialmente en el último partido ante Kosovo, cuando encajó un gol desde el centro del campo por salir demasiado fuera de su área. Luis Enrique, siempre preocupado de defender a sus futbolistas, asumió la culpa. El guardameta del Athletic Club no ha demostrado la regularidad necesaria para hacerse imprescindible en el equipo. Y le ha costado adaptarse al juego de la selección. «Marcelino y Luis Enrique plantean estilos diferentes. En la selección aprendo mucho como futbolista. En mi club, el juego es más directo y hay que saber adaptarse a todas las opciones», reconocía él mismo en la anterior convocatoria de la selección.

Ahora es Robert Sánchez el que pide turno para la portería. El portero del Brighton apareció por sorpresa en la lista de Luis Enrique para los partidos de marzo y, aunque no ha debutado aún con la selección, tiene posibilidades de ser el guardameta español en la Eurocopa.

Sánchez es un caso extraño. Nacido en Cartagena en noviembre de 1997 –aún no ha cumplido los 24 años– se marchó muy joven a Inglaterra y después de varias cesiones esta temporada se ha estabilizado en la portería del Brighton. Ha jugado 27 partidos en la Premier y en diez ha dejado la portería a cero.

Nunca ha jugado con las divisiones inferiores de la selección y su primer partido con la Roja será también el primero en el que defenderá el escudo de la Federación.

En el momento de anunciar la lista de convocados para la Eurocopa, Luis Enrique aseguró que tenía claro quién iba a ser el portero de España en el torneo. «Todo lo claro que se pueda tener está siempre basado en el rendimiento. Es una posición especial, pero yo no tengo ningún problema en dar confianza a uno o a otro. Tengo confianza en los tres», aseguraba. «Pau [López] también nos ha ayudado en algún momento, Kepa ha participado mucho menos de lo que nos hubiera gustado y los tres lo están haciendo bien», añadía.

Luis Enrique siempre ha basado sus elecciones en el rendimiento más que en la idea de equipo. Aunque hay excepciones como Eric García, al que considera un valor de presente y de futuro en una posición escasa de futbolistas para la selección como la de defensa central.

Robert Sánchez reconoce que su ídolo era Iker Casillas. «El primero que me influyó cuando era pequeño fue Iker y cuando ya estaba haciéndome un poco más mayor, David [De Gea]», aseguraba en el mes de marzo.

«Ha sido un sueño cumplido, todo el mundo me ha acogido muy bien, me siento muy cómodo», aseguraba. Y no se sentía impresionado por tener que luchar por un puesto con David de Gea. «Realmente David era mi ídolo, pero ahora somos rivales y luchamos por la posición en la selección», asumía.

Robert Sánchez espera el debut, pero ahora ya no es sólo un aprendiz. Es el portero que mejor ha rendido de los tres que están en la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Ante Portugal, mañana, puede vivir su primer partido como internacional. Y si lo hace bien, Luis Enrique parece dispuesto a confiar en él.

El portero del Brighton puede ser el sexto portero en ocupar la portería de la selección desde que Casillas disputó su último partido con España. El más habitual, De Gea, no vive su mejor momento. Nunca ha dejado de ser discutido en el equipo, especialmente después del Mundial 2018 y últimamente también lo es en el Manchester United. Más después de la última final de la Liga Europa, en la que, además de no detener ninguno de los penaltis lanzados por el Villarreal, falló el suyo. Kepa, Reina, Pau López y Unai Simón no han conseguido establecerse. Quizá Robert Sánchez sea el portero pare el tiovivo.