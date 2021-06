Sergio Ramos, el Real Madrid, Cristiano Ronaldo y el miedo a los cambios

Real Madrid

Uno de los miedos más cotidianos del ser humano es a los cambios, del tipo que sean. Resulta mucho más cómodo y aparentemente seguro quedarse igual, sólo porque cambiar supone un esfuerzo que siempre es más fácil dejar para más adelante. Vale para buscar una casa un poco más grande, un colegio distinto para los niños y no digamos ya un acuerdo con la compañía telefónica a la caza de un descuento más ventajoso. Pereza máxima, lo sé, y conozco casos de haber pagado durante meses por un servicio que no querían sólo por ahorrarse el trago de llamar, hablar con una máquina como si fueras tonto y luego con un teleoperador con el que no hay manera de entenderse y siempre te pide que esperes un momento.

A la afición de Real Madrid y Barcelona les llega el momento de cambiar de ídolos y, lo sé, no es fácil. Aterra pensar en un Barça sin Messi o un Real Madrid sin Ramos. ¿Quién va a meter los goles, o a evitarlos y... meterlos también? Pero tranquilos, todo pasa y hay que afrontar ese momento como el de decirle a tu pareja aquello de tenemos que hablar. Florentino Pérez lleva estas situaciones con mucha naturalidad y tanto a Cristiano como a Ramos les ha dicho que ahí está la puerta si el Real Madrid les parece poco, porque el club estuvo por encima incluso de Di Stéfano. Lo fácil es decir que sí a todo, pero al final eso acaba explotando. Bartomeu lo sabe.