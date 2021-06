La selección española se vacuna con la pauta completa el viernes

Fútbol

La selección española llegará con la pauta completa de vacunación a la Eurocopa. «La vacunación se llevará a cabo este mismo viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a cargo de las Fuerzas Armadas y comenzará a las 10:00 horas», informa la Federación. «El equipo nacional se vacunará mediante el suministro de diferentes vacunas en función de la situación de cada miembro», añade. Hay miembros de la expedición que ya habían recibido la primera dosis de otra vacuna. Algunos recibirán Pfizer y otros Janssen.

«De esta forma, el combinado nacional finalizará el viernes con la pauta completa de vacunación para preservar la salud y la seguridad de la delegación española en un evento de esta envergadura, quedando atendida la petición de la RFEF ante tan excepcional situación, cuestión que agradece al Gobierno de España», dice la nota emitida por la Federación.

Las palabras de Luis Enrique en conferencia de prensa ya indicaban que no había ninguna certeza de que los internacionales españoles vayan a ser vacunados. «El asunto de la vacuna lo lleva personalmente el presidente, lleva varios meses negociando esto e independientemente de lo que se decidió en su momento si el presidente y los médicos lo consideran necesario haremos lo mejor para la selección. Nos hubiera gustado que la vacunación hubiera llegado cuando correspondía, cuando dimos la lista el 31 de mayo», explicaba el técnico. «Me gustaría que se vacunara lo antes posible, pudiera ser que hubiera síntomas y no me gustaría perder a algún jugador por ello», añadía.

«La finalidad de esta vacunación es facilitar que España pueda disputar la Eurocopa 2020 con plenas garantías de seguridad, además de permitir al equipo nacional competir en igualdad de condiciones con otras selecciones participantes que ya han sido inmunizadas», afirma la RFEF. Los informes médicos desaconsejaban la vacuna de Pfizer porque a sólo tres días de comenzar la Eurocopa era un riesgo por los efectos secundarios que puede provocar y porque la inmunización completa no se produciría hasta las rondas finales del torneo.