El vídeo de Ronaldo con su contundente gesto contra la Coca-Cola

El internacional portugués Cristiano Ronaldo ha asegurado que su selección “es joven pero piensa en grande”, y que por ello tiene “la certeza” de que harán “una buena Eurocopa”, empezando por el “crucial” partido de este martes ante Hungría, además de no desvelar nada de su futuro, limitándose a afirmar que “lo que venga, será para bien”.

"Llevo 18 años jugando a alto nivel, ni siquiera me hace cosquillas. Si estuviese empezando ahora, con 18 o 19 años, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero como debes comprender, ahora, a los 36 años... Lo que venga será para bien, independientemente de quedarte o marcharte, eso no es lo más importante ahora", declaró en rueda de prensa.

Antes de empezar, el futbolista hizo una cosa que puede no haber gustado a Coca-Cola, uno de los patrocinadores de la Eurocopa. Ronaldo vio dos botellas en su mesa, las quitó y puso una botella de agua.

CR7 quitó unas botellas de Coca-Cola antes de comparecer en conferencia de prensa y dijo 'beban agua'. #EURO2020 pic.twitter.com/QLAUE7ZwSr — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) June 14, 2021

Además, el delantero de la Juventus cree que sería “bonito” poder ganar el torneo “dos veces seguidas” y está convencido de que es posible. “El equipo lo está haciendo bien, hemos estado trabajando bien desde el día 27. Está preparado, quiero empezar con el pie derecho. Ganar el primer partido es crucial, Hungría es un buen equipo con el público a su favor, pero lo más importante es tener gente en el estadio”, apuntó.

"Siempre es importante empezar ganando, da confianza, pero si me dicen que mañana empezaremos perdiendo y luego ganaremos la Euro... obviamente opto por eso. Pero creo que el equipo está preparado para una gran competición, la plantilla es joven pero piensa en grande, tiene horizontes grandes, tengo la certeza de que vamos a hacer una buena Eurocopa", prosiguió.

Respecto a la selección, el exmadridista aseguró que es un grupo diferente al que se proclamó campeón en 2016, "más joven" pero "con un potencial enorme". "Solo la competición dirá si somos mejores o peores que en 2016. A nivel personal, por supuesto que no soy el mismo que hace 18 años, que hace 10 o que hace 5, me adapto. Creo que la inteligencia de un jugador es saber adaptarse a una realidad diferente, el juego en sí es diferente, pero nuestras habilidades y madurez son diferentes", manifestó.

"Un jugador inteligente con longevidad es el que se adapta al momento del fútbol y si analizas los números me he adaptado de los 18 hasta los 36 porque cada año para mí son épocas positivas, gane trofeos o no trabajo para conseguir algo personal y colectivo", continuó.

Por último, Cristiano se mostró feliz por poder ver público en los estadios. “Creo que todos deberían estar llenos, es bonito para el fútbol, para la afición, también allá en casa. Pero, lamentablemente, los jugadores no decidimos y la pandemia ha arruinado las cosas. Pero me encanta ver los estadios llenos, ojalá estuvieran siempre llenos”, finalizó.