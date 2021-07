España, a la búsqueda del gol que lleva a las medallas

Fútbol

El gol es un problema que la selección española hereda de generación en generación y que ha llegado también a la selección olímpica. Sólo ha marcado dos en el torneo, aunque eso le ha servido para conseguir cinco puntos y ser primera de grupo en la fase inicial. Unos números que cuadran por la fortaleza defensiva del equipo español, al que sólo le sobró el gol de Argentina en los últimos minutos del partido que cerraba el grupo para alcanzar la perfección en defensa y dejar la portería a cero en los tres encuentros.

España domina la pelota, ataca y se defiende con ella, pero le cuesta marcar. Aunque el seleccionador, Luis de la Fuente, no se muestra muy preocupado. «Para ganar partidos hay que meter goles y tengo la tranquilidad de que generamos muchas ocasiones y producimos mucho juego, situaciones favorables, pero nos falta tener el acierto para terminarlas con gol», asume. «Va a llegar. Vemos entrenar a los jugadores y tienen esa frescura para definir: En el partido no hemos encontrado aún ese punto, pero va a llegar porque lo hacemos en los entrenamientos», añade el técnico.

Lo mismo le sucedía a la selección absoluta en los primeros partidos de la Eurocopa y en los compromisos anteriores, pero enlazó dos encuentros consecutivos marcando cinco, contra Eslovaquia y contra Croacia, y terminó el torneo siendo la selección más goleadora del torneo.

Algo así espera De la Fuente que suceda, aunque en los tres primeros encuentros ha prescindido de un delantero centro clásico y Rafa Mir, el único que tiene, aparece sólo en las segundas partes. Hace una labor parecida a la que hacía Borja Mayoral –al que la Roma no ha permitido participar en los Juegos– en la Eurocopa sub’21 de 2019. De la Fuente recurre a la experiencia y repite la idea de aquel torneo que ganó España con Oyarzabal como falso «9».

«Si perdonas y permites al rival tener opciones sabes que te puede hacer daño en cualquier momento. Es tópico, pero es así. El gol de Argentina fue una situación extraña porque no es habitual meter a ocho jugadores a rematar en un córner y marcó gol el que no podíamos marcar porque no teníamos jugadores para cubrirle. Indudablemente, si hubiésemos marcado antes esa situación no nos hubiese preocupado tanto. Hay mucha igualdad y si no eres eficaz en la finalización corres el riesgo de que el rival, a poco que lo sea, te cree un problema», admite el seleccionador, que mantiene la confianza en sus futbolistas. Aunque aún no pueda contar con alguno de sus imprescindibles, como Dani Ceballos.

«Lo de Dani es increíble. Mejora por horas. Está muy bien, no va a estar para mañana, es muy difícil, pero lo que pueda pasar a corto plazo es impredecible. Su mejoría y el trabajo que están haciendo con él el doctor y el fisio es espectacular», asegura De la Fuente, que espera poder contar con él en semifinales si España pasa.

Para eso tendrá que marcar, pero por si acaso, España ensaya los penaltis «todos los días».