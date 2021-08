Siga en directo la rueda de prensa de Joan Laporta

¿Se siente culpable de no cumplir la promesa de que Messi siguiera? “No, en absoluto. Dije que haríamos todo lo posible dentro de las posibilidades económicas del club. Y hemos llegado a un acuerdo que no se puede inscribir por falta de margen salarial”. El presupuesto parecía una cosa y ahora resulta que es otra y mucho peor de lo que pensábamos, que ya era malo”.

¿El Barcelona puede reforzar su plantilla si finalmente se va Messi? No quiero generar falsas esperanzas, la negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido formalizar al no tener margen salarial. La Liga no es flexible y sólo nos lo dejaría si apoyamos la operación del fondo de inversión CVC. A partir de ahí, la motivación es máxima, porque tanto jugadores, entrenador y junta directiva se nos va a exigir un gran nivel y asumimos ese reto.

“Tenemos 122 años de historia y había que preservar la institución”

¿Otros jugadores no han querido reducirse el sueldo? “Para poder computar 4 millones en salarios teníamos que liberar 100, y eso implica a muchos futbolistas y una reducción considerable. Hemos trabajado a marchas forzadas y hemos podido llegar a acuerdos con algunos jugadores, pero en otros que estamos trabajando no es fácil porque son contratos que están en vigor. Y ya se han reducido su salario una vez en anteriores negociaciones y no es sencillo”. “Es un terreno muy pantanoso, que conlleva muchos riesgos para la entidad y requiere tiempo”. El volumen de masa salarial es insostenible y nos tiene muy atados”.

“Los jugadores que han llegado han aceptado unas condiciones salariales de agradecer por la situación en la que nos encontramos. Como es el caso de Kun o Memphis”.

¿La situación es irreconducible? “Yo no quiero generar falsas esperanzas. El jugador tiene otras propuestas y el tiempo era limitado tanto para nosotros como para él. Necesita un tiempo para evaluar otras opciones que él tiene. Llevamos dos meses con esto y hemos pasado por varias fases. El primer acuerdo era de dos años a pagar en cinco y Leo estuvo de acuerdo. El jugador ha puesto facilidades. Pensamos que podría encajar en la norma de la Liga, pero no hubo manera.

“Después pasamos a un modelo de contrato de cinco años. Queríamos que el post Messi, la etapa que hoy se inicia, empezara dentro de dos años, pero no hemos tenido más remedio que adelantarlo. No puede ser. Y este contrato pensábamos que sí entraba dentro del “fair play”, después de un análisis técnico de la Liga, nos hicieron saber que tampoco encajaba del todo”.

“La única manera era aceptando la hipoteca de 50 años de los derechos de televisión del club y a eso no estamos dispuestos”.

“Deja un legado excelente, Leo ha hecho historia, ha sido el jugador con más éxitos en el club y ahora comienza una nueva etapa. Ha dejado muchísimas alegrías e ilusión colectiva. Muchas imágenes suyas para la historia. El agradecimiento es eterno hacia él”.

“Leo se quería quedar en el Barcelona y nosotros queríamos que se quedara. La voluntad del jugador fue determinante. Pero los intereses de ambas partes tenían que cuadrar con el fair play y ha llegado el momento de plantarse”.

“La gestión de la anterior junta directiva ha sido calamitosa y no hemos tenido tiempo de reconducirla”

“Los motivos por los que hemos decidido llegar a este punto en la negociaciones es por la situación económica de la entidad, que hacer una inversión como la que supone mantener a Leo Messi da mucho respeto. Y no podemos poner más en riesgo a la institucion”.

“Y esto va ligado al fair play financiero. No pudimos encajar el primer contrato que habíamos pactado con Messi”. Y resulta que para cumplir el fair play, el Barcelona tenía que aceptar una operación (el acuerdo con el fondo de inversión que propone Tebas) que supone hipotecar por medio siglo los derechos de televisión del club. Y no estoy dispuesto a hacerlo por nadie.”

“La situación es mucho peor de lo que nos habían dicho y lo que habíamos previsto. Las pérdidas previstas son mucho más elevada y lo mismo la deuda prevista. Esto hace que tengamos una masa salarial que no nos deja margen”.

“Desgraciadamente hemos recibido una herencia nefasta”, asegura. “No tenemos margen salarial, porque la masa salarial que nos han dejado es el 110 por ciento de los ingresos del club, asegura.

11:05 h, comienza la rueda de prensa del presidente del Barcelona para explicar la marcha de Messi.