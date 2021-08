El chiste de mal gusto de Abellán contra Echenique por los Juegos Paralímpicos y la contundente respuesta de éste

Juegos Olímpicos

Comienzn los juegos Paralímpico en Tokio, con prevenciones frente al Covid, el 88 % de los participantes están vacunados de la covid, según aseguraron los organizadores en una rueda de prensa en la que ofrecieron información actualizada sobre sus medidas anticovid para el evento.

Pero en España, la polémica ha surgido por el chiste de mal gusto de José Antonio Abellán contra Pablo Echenique, de Podemos.

En sus redes sociales, el locutor de la radio ha respondido a un tuit de Podemos que animaba a la selección española:

“Nuestro Equipo Paralímpico ya está en Tokio ¡Sois todo un orgullo para el deporte español! ¡Ánimo y suerte a todos y todas”, decía la cuenta de Podemos.

“Toda la suerte del mundo y mis mejores deseos para ese crack @PabloEchenique Vamos!!!!!”, ha contestado Abellán.

Pablo Echenique, como aludido, ha entrado en escena con una respuesta contundente:

Hay una ideología que es poco más que la reivindicación del derecho a insultar, odiar, excluir y humillar al diferente, sea éste enano, gangoso, migrante o maricón. Siempre ha estado aquí. La diferencia es que ahora tiene un partido al que votar (y otros dos que lo blanquean)”, ha escrito:

“Por cierto, ya sabéis que yo normalmente me río de estas cosas. Pero es que el “chiste” es tan subterráneamente malo, tan de niño de cinco años, que no deja ni el más mínimo hueco a la inteligencia”, insiste y luego ha animado al equipo español:

“Ah, y toda la fuerza a nuestro equipo de @Paralimpicos en #Tokio2020, quienes representan todo lo contrario a los valores reaccionarios del odio: El esfuerzo, la diversidad, la fraternidad, la empatía, la excelencia, la belleza y la alegría”

Unos 4.400 atletas participarán en los Juegos Paralímpicos de Tokio, mientras que se espera que la cifra de personas llegadas desde el extranjero ronde las 12.000, detalló el director de comunicaciones del Comité Paralímpico Internacional, Craig Spence. Los organizadores se abstuvieron a dar cifras exactas de participación total puesto que los participantes siguen llegando y está habiendo bajas de última hora como la del equipo de Afganistán, que no participará por la crisis política en el país. En torno a 128 o 129 comités nacionales tomarán parte en el evento de Tokio, según cifras preliminares.

El comentario no ha gustado nada en las redes sociales, que han cargado contra el ex presentador de la Cope, al que reprochan que no entienden a qué viene se tuit.