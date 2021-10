Fútbol

El mundo del fútbol encierra secretos increíbles. Este deporte nos ha dejado para el recuerdo jugadas impactantes, goles imposibles, polémicas arbitrales o majestuosos “tifos”, pero también los estadios forman parte de su historia. A lo largo y ancho del planeta, existen campos grandes y pequeños o aquellos donde se consumaron hazañas increíbles pero también hay otros que simplemente han alcanzado fama mundial por ser excepcionales. El único del mundo en el que un tren circula por su bandas, sobre el mismísimo cráter de un volcán, sumergibles, construidos entre monumentos históricos o en la azotea de un rascacielos. Estos son 12 de los campos de fútbol más sorprendentes del mundo.

Estos son 12 de los estadios más sorprendentes del mundo:

1. El “campo de los Dioses”: jugar sobre un volcán

El volcán Cumbre Vieja, en La Palma, lleva ya más de un mes en erupción y se ha convertido en la principal preocupación del país en las últimas jornadas.El Atlético Paso y la UD Los Llanos de la tercera división de La Palma han dejado todo al margen para prestar ayuda. La pelota ha dejado de rodar y los entrenamientos han sido suspendidos para que el Estadio Municipal de El Paso sirva de refugio a la gente afectada. Lo que pasará dentro de unos años y las consecuencias de este fenómeno natural son un misterio pero ¿Se imaginan a los jugadores del Atlético Paso jugando sobre el cráter del Cumbre Vieja? Pues eso es exactamente lo que ocurre en en el volcán de Teoca.

En su cráter se aloja una cancha de fútbol a 2400 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un estadio enclavado en el cerro Teoca y bautizado como “El campo de los dioses”. Basta con buscarlo en Google Maps y se se puede observar una impresionante estampa futbolera dentro del volcán. Esta cancha podría considerarse apta solo para futbolistas de alto nivel, pues se encuentra a 2.435 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, las ligas amateur juegan en esta cancha e, incluso, algunos equipos profesionales le han puesto el ojo como campo de entrenamiento.

2. Cierny Balog: Un tren por su banda en ¡pleno partido!

Es un estadio muy pequeño, con una capacidad para 480 espectadores, pero se han convertido en el más popular de su país y en uno de los más famosos del mundo. ¿La razón? Es el único campo de fútbol del mundo en el que un tren a vapor circula por su banda.

Los espectadores del club TJ Tatran Čierny Balog, cuyo primer equipo de fútbol participa en la liga amateur local, disfrutan de una doble experiencia cuando ven jugar a su equipo. Además de la emoción del juego pueden ver como el partido es interrumpido por un viejo tren de vapor que cruza el estadio entre las gradas y el campo. Este estadio municipal en Čierny Balog, Eslovaquia, es el único estadio en el mundo con un vías ferroviarias atravesándolo.

¿Por qué circula un tren a vapor por la banda de este campo ⚽️?



Pues porque el pueblo de Čierny Balog (Eslovaquia) quiere que lo haga. El campo se construyó tras el cierre de la antigua línea en 1982, pero cuando se resucitó como turística quisieron que pasara por donde siempre. pic.twitter.com/L8ovxvmHY5 — Nao Casanova (@NaoCasanova) November 7, 2020

Čierny Balog es una localidad situada en los montes Tatras y su histórico ferrocarril de vía estrecha se construyó a principios de 1900, originalmente para transportar madera entre Čierny Balog y Hronec. Este tren dejó de prestar servicio en los 80, pero a principios de los 90 se rehabilitó para hacer recorridos turísticos por la zona. La cuestión es que en el período de años en los que el tren dejó de circular se construyó el estadio. Cuando se decidió recuperar el tren, el club no puso inconvenientes a que el convoy pasara por el estadio y de hecho, es uno de los grandes atractivos para aficionados de todo el país.

El tren pasa cuatro veces al día y, cuando coincide con la disputa de un partido, el maquinista no duda en saludar haciendo sonar su potente bocina. Mientras tanto, los aficionados jalean su paso por la banda.

3. Eco Park: Green Forest

El Forest Green Rovers -que milita en la League Two del fútbol inglés- puede presumir de ser el primer club 100% vegano y ecologista del mundo. Bajo la presidencia de Dale Vince, Forest Green fue reconocido por la FIFA como “el club de fútbol más ecológico del mundo” y en 2015 se convirtió en el en el primer club vegano del mundo, que sirve este tipo de comida tanto a aficionados como a jugadores. Con estas características su estadio no podía ser menos. Vince instaló paneles solares en el estadio para ahorrar energía (ayudando al club a generar el 10% de la electricidad necesaria para dirigir el estadio), puso en marcha un proyecto para reutilizar el agua con la que se riega el césped y obligó a los operarios a no utilizar pesticidas o productos químicos para el mantenimiento del terreno de juego. El Eco Park es el primer estadio de madera del mundo. Todos sus elementos constructivos serán de madera ecológica, incluyendo su estructura, los voladizos del techo y el revestimiento de persianas. El Eco Park Stadium es un proyecto ejemplo de sostenibilidad entendida y aplicada a una escala global, más allá de la arquitectura.

4. Estadio Eidi (Islas Feroes)

Construido en 1942, el estadio Eidi en las Islas Feroe tiene la particularidad de que los jugadores y espectadores deben llegar a los partidos en transporte marítimo debido al sitio donde se encuentra el mismo: dentro de un archipiélago perteneciente a Dinamarca. Está completamente rodeado por las aguas del Océano Atlántico. Aislado, frío y ventoso es el ambiente que recibe a los visitantes del Eidi Stadium, el cual está dispuesto para las 600 personas que habitan el pueblo donde se construyó esta cancha para el fútbol semiprofesional. Es sencillamente impresionante.

5. Estadio Ohmar Hitzfeld (Suiza)

El estadio más alto del mundo FOTO: Instagram La Razon

Los 2000 metros de altura hacen del Estadio Ottmar Hitzfeld (denominado así en honor al ex jugador alemán) el más alto de toda Europa. El FC Gspon es un equipo suizo aficionado que juega en las ligas regionales de su país, pero puede presumir de tener uno de los campos más singulares del mundo. Situado en medio de los Alpes, solo se puede acceder a él en teleférico. Mide menos de lo que marcan las reglas y se hizo de césped artificial para que pudiera soportar las bajísimas temperaturas que se dan en los meses de invierno.

6. Estadio Marina Bay (Singapur)

Estadio Marina Bay FOTO: Archivo La Razon

Es el único estadio flotante del mundo por lo que en lugar de recogepelotas es de suponer que necesitarán buzos. Está rodeado por una bahía artificial y cuenta con una estructura de cimentación sumergida para soportar mareas y fuerte corrientes de agua. El Estadio Marina Bay posee una sola tribuna lateral para 30.000 espectadores y entre entre la plataforma sobre el agua y la que está ubicada en el borde del continente, se extiende una pista de Fórmula 1, sobre la cual pasan 3 puentes, que conectan las gradas con el césped.

7. Adidas Football Stadium (Japón)

Adidas Stadium en Tokio FOTO: Instagram La Razon

Esta cancha de fútbol no está ubicada en un parque o cerca de un monumento importante. Se encuentra ni más ni menos que en la terraza de uno de los edificios más altos de Shibuya, uno de los barrios más transitados de la ciudad y punto neurálgico de los jóvenes y la vida nocturna de Tokio. El Adidas Futsal Park abrió sus puertas en el año 2001, previo a la realización de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Con capacidad para 50 personas, el lugar está inspirado en patios de escuelas japonesas y se usa para diversos torneos locales.

8. Estadio Mmabatho (Suráfrica)

Estadio Mmabatho FOTO: La Razon La Razon

Las gradas divididas en bloques, formando un rombo visto desde arriba, hacen de la arquitectura del Estadio Mmabatho su rasgo más importante. Más allá de ser un lugar donde se llevan a cabo partidos de fútbol, el escenario erigido en 1981 por ingenieros soviéticos también es utilizado para conciertos y espectáculos. Visto desde el cielo ya es extraño, pero a ras de suelo su apariencia es aún más insólita. No hay un anillo de gradas como tal. Los graderíos son como planchas superpuestas de una forma aparentemente anárquica. Por suerte o por desgracia, este estadio no fue sede del Mundial de Sudáfrica en 2010, y el mundo se quedó sin poder conocerlo.

9. Estadio Municipal de Braga (Portugal)

Estadio de Braga FOTO: Archivo La Razon

Este espectacular estadio se encuentra en el interior de una vieja cantera. Amado por unos y odiado por otros, tiene una capacidad para 30.000 espectadores y fue construido con motivo de la Eurocopa que se disputo en 2004 en el país luso. Diseñado por Eduardo Souto de Mouracomo se trata de un monumental escenario de personalidad poliédrica, distinto del habitual hermetismo de la arquitectura futbolística. Se trata de un estadio con solo dos tribunas laterales. En los fondos, en lugar de haber graderíos nos encontramos con paredes verticales de roca que son aprovechadas únicamente para colocar los videomarcadores.

10. Estadio Eco Janguito

Ecoestadio Janguito Malucelli FOTO: Facebook La Razon

Al igual que el estadio del Forest Green, el Eco Janguito Malucelli de Curitiba merece ser elogiado por ser pionero en términos medioambientales, poseer asientos hechos de troncos y tener las tribunas ubicadas sobre una ladera. Cerrado oficialmente desde diciembre de 2017 para eventos deportivos, el “Janguito” se encuentra dentro del Parque Barigui y se integra plenamente en la naturaleza del lugar. Fue nombrada la cancha más verde por el diario británico “The Guardian” en 2010 y fue sede de entrenamiento para Nigeria, Ecuador y Rusia en el Mundial 2014.

11. El Igraliate Batarija de croacia

Estadio Batarija (Croacia) FOTO: Twitter La Razón

Se encuentra en la ciudad croata de Trogir-Split. y es uno de los estadios más famosos de Croacia. Ubicado en el extremo oeste de la isla declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el campo se encuentra inserto entre dos monumentos que son patrimonios nacionales: la Torre de San Marco y el Castillo de Kamerlengo. En este bello escenario, quizás el fútbol sea lo de menos.

12. Estadio Hásteinsvöllur (Islandia)

El estadio Hásteinsvöllur, en Islandia. Muy cerca está el volcán Eldfell. El paisaje es increíble. pic.twitter.com/4Sb5Hbd3FB — Soy Calcio (@SoyCalcio_) July 22, 2016

Otro caso singular lo encontramos en Islandia. No hay muchos estadios en el mundo que tengan el mismo encanto que Hasteinsvollur, que literalmente, está sobre un volcán.

El archipiélado Vestmannaeyjar está compuesto por 15 islas en un sistema volcánico al sur de Islandia, que consiste de entre 70 y 80 volcanes, lo mismo encima que bajo el mar. Heimaey, con poco más de 4.000 habitantes, es la única isla habitada y es hogar del equipo IBV Vestmannaeyjar.

La isla captó la atención internacional en 1973 con la erupción del volcán Eldfell, que destruyó muchas casas y forzó la evacuación de toda la población. El estadio está construido en un gran valle custodiado por dos enormes columnas formadas por lava que dominan ambos costados. En este lugar, el balón rueda bajo la vigilancia de un volcán y enmarcado en un paisaje sobrecogedor que lo convierten en uno de los más impresionantes campos del mundo.

El club existe desde 1903, originalmente llamándose KV antes de adoptar el nombre IBV (Ithrottabandalag Vestmannaeyjar). Han ganado el título de Islandia en tres ocasiones -1979, 1997 y 1998- y la Copa de Islandia en otras cuatro ocasiones. A pesar de ser un club humilde puede presumir de haber dado grandes nombres al futbol islandés como Asgeir Sigurvinsson, que jugó en el Stuttgart de Alemania, o Gudmundur Torfason, que tuvo una carrera bastante decente en Escocia.

El líder goleador histórico en el futbol islandés, Tryggvi Gudmundsson, también comenzó su carrera en el IBV y regresó dos veces a jugar con el equipo de su ciudad natal. Incluso Hermann Hreidarsson, el dentista que como seleccionador llevó a Islandia a su primera Eurocopa y Mundial, también dirigió al IBV.