Las celebradas respuestas de Juanma Castaño por las críticas a sus postre de Masterchef

Juanma Castaño se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del programa de cocina Masterchef. El periodista deportivo ha mostrado su capacidad para adaptarse al medio y al tono del concurso y ahora es uno de los más celebrados. Primero llamó la atención por su enfrentamiento-amistad con Miki Nadal. Se reprocharon las críticas que el humorista había hecho al periodista, pero después forjaron una buena complicidad debido a un humor parecido.

Castaño ha tenido días donde su manera de cocinar ha sido elogiada y apreciada y otros donde su resultado ha quedado como ejemplo de lo que no se puede hacer. Eso ocurrió en el último programa. Su postre (o lo que sea) fue muy criticado, pero él se lo toma con mucho humor.

El arte hecho repostería. Gracias. Reservas para cumpleaños, aquí. pic.twitter.com/lUcxJMbsYa — Juanma Castaño (@juanmacastano) October 26, 2021

“Creo que puede superar al ‘León come gamba’”, le dijo Pepe Rodríguez. El León come gamba fue uno de los platos que más dio que hablar en otras ediciones de Masterchef. Es historia de la televisión. Pero lo que cocinó Juanma Castaño no le queda lejos. Pepe Rodríguez siguió con su acidez: “Aquí hay dos cosas: un bizcocho, que no está bueno; y un mousse de café, que está muy rico. Has cocinado desganado”, le dijo.

“Habladurías”, ha contestado el periodista.

Para los que no siguen el deporte, Juanma Castaño era un gran desconocido. Periodista principalmente de radio, lleva el programa de las noches de la Cope. Así que su cara era de las menos reconocibles en el actual programa de Masterchef. Pero él ha sabido hacerse un hueco por el desparpajo con el que ha ido compitiendo. Ahora se está convirtiendo en una celebridad. Incluso Veronica Forqué, la actriz, reconocía en el programa, aunque en voz baja, que no sabía muy bien qué era y qué hacía en la radio. Le preguntaba que dónde se le podía escuchar.

Juanma ha desmotrado buen humor y llevar todas las pruebas del programa con desenfado, lo que ha hecho que a la audiencia le guste su manera de estar.