“Masterchef celebrity 6″ dice adiós a quien le ha “salvado la vida” y repesca a Miki Nadal

“Masterchef Celebrity 6″ llegó al ecuador con su séptima entrega. Y no decepcionó en contenido. Ni en el estrés habitual que se condensa tras los fogones hasta decidir quién abandona el programa. En esta ocasión, fue una de las participantes estrella que ha dejado grandes momentos. Abandonó las cocinas del programa de RTVE Victoria Abril, tras haber cocinado “totalmente agotada”. No dudó en agradecer su paso por “Masterchef Celebrity 6″, el programa que le ha “salvado la vida” al haberle llamado en uno de los momentos más complicados de su vida.

En los contrastes del programa, mientras uno abandonaba, Terelu Campos, Miki Nadal, Yotuel, Tamara, Vanesa Romero, Samantha y Julian Iantzi volvieron a las cocinas para disputar el regreso, la repesca. Fue el humorista Miki, expulsado por sorpresa la semana pasada quien lo logró.

Música y fogones

La música y los fogones se dieron la mano en la primera prueba. Los participantes tuvieron que afinar el oído para interpretar las canciones de Bibiana Fernández y Anabel Alonso que estaban relacionadas con recetas y a partir de ahí, cocinar. Si a Bustamante le tocó una crema de arroz y alubias por Antonio Molina, Eduardo un bacalao con papas por Julio Iglesias o Iván un rabo de toro por una canción de Estopa. Después de 70 minutos, fue el cantante David Bustamante quién hizo una “reproducción perfecta” o Victoria por una tarta al limón “casi perfecta”. La peor parte se la llevó Verónica Forqué por uno de los “peores platos que han probado”.

De ahí que Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz deliberaran que los mejores habían sido Victoria Abril y David Bustamante, con el segundo y primer puesto, respectivamente.

Prueba exteriores

Al Monasterio de San Jerónimo de Yuste (Cáceres), declarado Patrimonio Nacional y Europeo, se trasladó el equipo para llevar a cabo la prueba de exteriores. Los equipos tuvieron que seguir dos menús diseñados uno por Pepe Rodríguez y otro pro Jordi Cruz.

Bustamante se convirtió en el capitán del equipo rojo junto a Victoria, Eduardo, Belén y Arkano que se encargó del menú de Jordi, y Juanma encabezó el bando azul con Forqué, Carmina e Iván para cocinar el menú de Pepe.

Fue entonces cuando saltaron chispas poniéndose al límite en ambos equipos. Bustamante admitió que había sido su momento “más duro” en el programa, aunque Juanma Castaño vivió la desesperación con Verónica Forqué avisando de que así le iba a dar un “siroco”. Forqué mientras acusaba al periodista de no dejar “que una mujer le diga cómo hay que hacer las cosas, como todos los heteros”. “Verónica es indescriptible”, acababa concluyendo al final de la prueba.

Los azules acabaron ganando la prueba.

El regreso de Nadal

Ya se anunció la semana pasada, cuando se expulsó a Miki Nadal que habría repesca y lo hicieron con una prueba muy práctica: cocinar para los cinco días de la semana y poder congelar.

Bustamante, Victoria, Eduardo, Belén y Arkano reaparecieron con los delantales negros pero no fueron los únicos. También aparecieron en escena los eliminados en programas anteriores: Terelu, Miki, Yotuel, Tamara, Vanesa, Samantha y Julian para la repesca.

Los jueces probaron primero el resultado de los eliminados y acabaron por decidir que fuera Miki Nadal el que volviera.

Esta noche despedimos a Victoria Abril de la aventura de #MCCelebrity. Gracias por regalarnos tu talento y formar parte de esta gran familia https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/rmYuOoHobG — MasterChef (@MasterChef_es) October 25, 2021

A su vez, la cruz del programa llegó cuando Pepe Rodríguez anunció la expulsión de Victoria Abril. “Estoy agotada, mentalmente también”. “Estos dos meses me han agotado como los últimos 50 años de cine. Me ha salvado la vida, salía de una depresión y una crisis existencial grave. Me estaba reponiendo en mi casa y llegasteis vosotros”, admitió la actriz con sinceridad.