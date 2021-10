La gran bronca entre Juanma Castaño y Fouto por el postre de Masterchef: “Tú eres tonto”

Televisión

El papel de Juanma Castaño en Masterchef no pasa inadvertido tampoco entre sus compañeros de la radio. El periodista deportivo se está convirtiendo en el gran fenómeno mediático de la temporada por la forma en la que se está conduciendo en el programa y también por el postre que hizo en el último programa, que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, y no de bueno. También a sus compañeros de programa. Isaac Fouto fue el más duro con su jefe.

Castaño quiso explicar que lo importante del postre pachucho que hizo fue que sabía bien. Es decir, que lo que fundamental es el contenido y no la forma: “Mi postre estaba bueno por una sencilla razón: tú haces la tarta con los mismos ingredientes. Si la tarta se cae, sigue sabiendo igual que si está no está, que si está tiesa para arriba”, explicó para intentar contrarrestar las críticas que ha recibido.

Aunque algunos compañeros le dieron la razón, Fouto se la negó: “No, no es igual si se derrite y no está tiesa no te sabe igual”

“No te sabe igual, pero no te sabe mal”, le respondió Castaño. “Tiene café, chocolate, azúcar, llevaba todo. La mezcla sabe bien, el problema es que no supe darle forma a esa mezcla. Es que voy por la calle y todo el mundo: “vaya tarta...”

Fouto fue más allá: “Las tartas y los postres es lo más fácil de todo, lo más fácil de todo”.

Eso enfureció a Juanma Castaño. Fouto es uno de los periodistas que más polémica genera en el programa por su defensa de los árbitros contra viento y marea. “Mira Fouto, te voy a decir una cosa porque erees que sabes de todo y tienes un problema. En Masterchef nos lo dicen el primer día: ‘La mayor dificultad del programa, con mucha diferencia, es la repostería’”.

“Por favor...”, le dice Fouto.

“¿Pero tú has cocinado alguna vez?”, le pregunta Castaño.

“Todos los días. Lo más complicado es hacer un plato de lentejas. Pero un postre, que te lo van indicando punto por punto”.

Entonces Castaño le reta a que haga la tarta que él no supo hacer en el programa. Pero Fouto ya se pasó de la raya cuando le dijo: ”con la Thermomix”-

“Pero, ¡tú eres tonto!”, le gritó ya el conductor del programa. “Pero tú te crees que trabajamos con Thermomix en Masterchef. “De verdad, no das para más, no das para más”

“Tráeme los ingredientes y no se me cae”, sigue apostando Fouto. “Un postre, lo más fácil de todo, el primero o el segundo, pero un postre.... Te puedo hacer doscientos mil postres”.