La contundente respuesta de Ada Colau a Piqué por sus elogios a Madrid

Los elogios del jugador del Barcelona Gerard Piqué a la ciudad de Madrid durante la presentación de la Copa Davis no han dejado indiferentes a nadie. Si este viernes fue el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien respondió al central, el sábado fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien respondió al defensa azulgrana.

“Amo mi ciudad más que nada, pero siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Es un ejemplo para Europa y todo el mundo. Me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel y creo que en estos últimos años nos está costando más”, aseguró Piqué.

“Creo que habla como empresario, él tiene proyectos en Madrid y me parece bien que se refiera así a la ciudad, no me supone ningún problema como alcaldesa de Barcelona. Yo con Madrid tengo muchos vínculos, amistades y familia. Madrid y Barcelona comparten un montón de cosas. Añoro un poco el tono de Manuela Carmena, donde podíamos visibilizar esos lazos de afecto y de cooperación entre las poblaciones de las dos ciudades. Hay dos modelos de ciudad diferentes. No es verdad que Barcelona esté peor que Madrid. El paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid, es una cifra muy concreta que afecta a la población, a quien más le importan los datos económicos”, declaró Colau en LaSexta Noche.

“Barcelona ahora es una de las ciudades más atractivas para las inversiones tecnológicas. Lideramos la lucha contra el cambio climático con políticas ambiciosas que generan miles de puestos de trabajo, somos la administración que más vivienda de alquiler social está construyendo ahora mismo en todo el país, estamos situados como capital científica”, añadió Colau.