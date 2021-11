La tenista china Shuai Peng fue hace no muchos años una de las mejores doblistas del mundo. Fue la primera mujer de su país que se convertía en número uno en el circuito de dobles y llegó a ganar Roland Garros en 2014, dos títulos individuales (Tianjin 2016 y Nanchang 2017) y 23 en toda su carrera. Peng, de 35 años, es actualmente la número 191 del mundo y no compite desde antes de la pandemia. Su último torneo fue en febrero de 2020 en Doha. Peng denunció al ex vicepresidente de su país Zhang Gaoli en la red social Weibo al asegurar que sufrió abusos sexuales. El mensaje duró menos de media hora a la vista del público y según “Le Monde” la tenista está desde entonces desaparecida. Peng denunció que Zhang Gaoli, con 75 años y uno de los políticos chinos más importantes entre 2013 y 2018, la forzó a mantener relaciones sexuales en dos ocasiones en los últimos diez años. “Las acusaciones de violación afectan por primera vez a un líder de tan alto rango dentro del Gobierno chino. Pero el silencio de la joven desde que se hizo público el caso suscita temores de lo que le haya podido pasar”, según Simon Leplâtre, corresponsal de “Le Monde” en Shangái.

Pues resulta que dos periodistas chinos han publicado unos vídeos presuntamente de la tenista. “Adquirí dos videoclips que muestran que Peng Shuai está cenando con su entrenador y amigos en un restaurante. El contenido del vídeo muestra claramente que fueron filmadas el sábado, hora de Beijing”, escribe uno de los periodistas. Uno de ellos Hu Xijin, del “Global Times”, asegura que tiene fotos en las que se ve a la tenista en un estado absolutamente normal. “Hoy he confirmado a través de mis fuentes que estas fotos son del estado actual de Peng Shuai. En los últimos días, se quedó en su propia casa y no quería que la molestaran. Pronto se presentará en público y participará en algunas actividades”.

La publicación de los vídeos no ha acabado con las sospechas de la WTA. El presidente del máximo organismo del circuito femenino, Steve Simon, asegura en un comunicado que se “alegra al ver los vídeos publicados por los medios estatales de China que parecen mostrar a Peng Shuai en un restaurante en Beijing. Si bien es positivo verla, no está claro si es libre y capaz de tomar decisiones y actuar por su cuenta, sin coacción o interferencia externa. Este vídeo por sí solo es insuficiente. Como he dicho desde el principio, sigo preocupado por la salud y la seguridad de Peng Shuai y porque la acusación de agresión sexual está siendo censurada y escondida bajo la alfombra. He sido claro sobre lo que debe suceder y nuestra relación con China se encuentra en una encrucijada “.