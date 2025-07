Islam Makhachev "acepta" el combate con Ilia Topuria: "Pelearemos por el número uno"

El combate entre Ilia Topuria e Islam Makhachev es el deseo de cualquier aficionado a las MMA. El hispano-georgiano es, actualmente, el campeón del peso ligero y número uno ranking libra por libra, mientras que Islam Makhachev ha sido el campeón de las 155 libras por mucho tiempo, pasando por encima de todos sus rivales.

Ahora, el daguestaní ha subido de categoría para alcanzar el doble campeonato, pero la realidad es que ambos estuvieron realmente cerca de verse las caras por el título. Todo dependía del resultado que se diera en el combate entre Jack Della Maddalena y Belal Muhammad, el que por entonces era el campeón del peso wélter.

Por aquel entonces, existía una "regla no escrita" que parecía condicionar todo. Si Jack ganaba, Islam subiría de categoría. En cambio, si Belal Muhammad defendía el cinturón con éxito, Islam Makhachev esperaría para intentar el doble campeonato, lo que muy probablemente hubiera significado un combate contra Ilia Topuria por el título del peso ligero.

Finalmente, el australiano se coronó como nuevo campeón, privando a los aficionados de un combate que hubiera pasado a la historia. Sin embargo, ahora existe una nueva oportunidad para ver esta pelea, con un aliciente extra: el número uno del ranking libra por libra. 'El Matador' le arrebato esa posición a Islam, y parece que el daguestaní ya acepta el combate.

Islam Makhachev acepta el desafío contra Ilia Topuria

El historial de Topuria y Makhachev esta prácticamente impoluto. Tan solo el ruso posee una derrota, y fue en 2015, durante sus inicios en la UFC. Desde ahí, Makhachev ha dominado a sus rivales haciéndolo parecer fácil.

Es por ello que ambos están destinados a pelear. Islam es consciente de ello y, en unas recientes declaraciones, ha aceptado el combate contra Ilia Topuria, asegurando que tratará de arrebatarle el número uno del ranking libra por libra.

Ante la pregunta acerca del número uno del ranking libra por libra que posee el hispano-georgiano, Islam se pronunció de manera contundente: "Bueno, es marketing. Lo están haciendo a propósito para promocionar esta pelea... Así que lo están haciendo bien. Estaremos peleando por el puesto número 1 en el ranking".

Islam Makhachev regresará en noviembre

Sin embargo, el combate entre Topuria y Makhachev parece que tendrá que esperar. La realidad es que el daguestaní dejó vacante el cinturón que ahora posee el hispano-georgiano para tratar de coronarse en una nueva división, donde ya espera el flamante campeón Jack Della Maddalena.

La UFC le dará la oportunidad de disputar el cinturón en su primer combate en el peso wélter, y todo parece indicar que será en noviembre. Según ha declarado el propio Makhachev, existe un acuerdo prácticamente cerrado para que el combate se produzca. "Ya tenemos un acuerdo del 90%. Probablemente en noviembre", aseguraba para UFC Eurasia.

El futuro de Ilia Topuria

De hacerse oficial el combate entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev, la pregunta que todo el mundo se hace es si Ilia Topuria esperará al resultado del daguestaní para ser el siguiente. Por un lado, son varios los nombres que suenan para pelear contra el hispano-georgiano por el cinturón del peso ligero, por lo que parece que Ilia tendrá que defender el título.

Según ha declarado el propio Ilia, su intención es la de estar mucho más activo en el peso ligero, y aseguró querer volver a la jaula antes de que finalice el año. Esto abriría la posibilidad de ver esta 'superpelea', puesto que los dos peleadores tendrían el mismo tiempo para descansar y preparar el combate entrados en 2026.

Todo parece indicar que son dos las opciones que baraja la UFC para el próximo combate del hispano-georgiano. "Creo que van a tratar de presionar por Gaethje, o tal vez Paddy. Ni siquiera hay una conversación sobre Tsarukyan", afirmaba 'El Matador'.

No obstante, la opción de esperar a Islam Makhachev también es considerada por 'El Matador'. Según confirmó para este periódico en una rueda de prensa, Topuria estaría dispuesto a esperar para pelear por el cinturón del peso wélter -en caso de que Islam Makhachev venciera-.

"Si se me ofreciera un combate con él no tendría ningún problema en esperar, no tengo prisa", aseguraba.