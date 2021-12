¿Quién quiere Alonso que gane el Mundial de F-1?

F-1

Llegó la hora. El Mundial de F-1 se decide este fin de semana en Abu Dabi. Se juegan el título Lewis Hamilton y Max Verstappen. Llegan empatados a puntos, el que quede por delante ganará. Las cuentas son así de sencillas... salvo que un choque entre ambos pilotos decante la corona en favor del de Red Bull, que ha sumado más victorias esta temporada. La igualdad es tremenda, pero Fernando Alonso cree que Verstappen merece ganar y aclara que realmente no tiene ninguna preferencia: “En cierto modo, y esta es mi opinión, Mercedes se merece el título del Mundial de Constructores porque su coche es superior, pero Max, quizás en el año en general, ha ido un paso por delante de todos. No es que le apoye, es que, en mi opinión, se lo merece. Todos tienen una opinión diferente, pero él está llevando ese Red Bull a otro nivel”, admitió Alonso en declaraciones recogidas por la web del Mundial.

Para el asturiano, lo que pase este fin de semana “dependerá un poco del paquete” que tengan ambos coches. “Últimamente, Mercedes ha tenido un mejor rendimiento y han ganado un par de carreras, pero Max está conduciendo, en mi opinión, un paso por delante de todos. Vimos su vuelta en la calificación en Yeda, hasta que tocó la pared en la última curva. Esa vuelta salía de Max, no del Red Bull”, insistió. ”Creo que ninguno necesita consejos porque están muy bien preparados, están comprometidos, son rápidos, profesionales y no hay errores para los dos conduciendo al límite. Creo que es muy interesante verlo desde afuera, eso es bueno”, añadió sobre la pelea por el título que se decidirá este domingo en Yas Marina, dejando claro que “gane quien gane, no cambia demasiado tu enfoque o tu fin de semana”.

La diplomacia de Sainz

Sainz fue más diplomático que Alonso. El de Ferrari no se decantó en Yas Marina “por ninguno” y fue más allá al asegurar que “no me gusta cómo se están polarizando las cosas en las redes sociales, a favor de uno o de otro. Por eso no digo nada, porque si elijo a uno, los seguidores del otro se enfadarían; y al revés. Ambos han hecho una temporada increíble, los dos están a un nivel increíble y espero que se resuelva de una forma limpia por el bien del deporte y de la F-1 en particular”. Al ser insistido en la zona mixta insistió en la idea que sea quien sea el que gane el Mundial, será un campeón limpio “si la última carrera es limpia”. “Creo que sí. Todo el mundo puede cometer errores durante un año en alguna batalla; pero si la batalla se mantiene limpia en la última carrera será justo campeón el que gane”, apuntó.

“No me voy a mojar, pero si no eres compañero de equipo de alguno de los dos no sabes si está muy por encima tuyo o no”; dijo Carlos en referencia a las declaraciones de Alonso (Alpine), que opinó que ”Verstappen está un punto por encima de los demás”. “Entiendo lo que dice Fernando. Yo he sido compañero de Max (ambos debutaron el mismo año, en Toro Rosso) y sé que es buenísimo. También sé que no es imbatible”, precisó. “Pero no os voy a decir por quién me decanto, aunque yo me decanto por alguien”, apuntó Sainz. “En mi cabeza tengo perfectamente claro quién creo que va a ganar, es imposible estar al cincuenta por ciento en estas cosas”, dijo.

“Siempre tienes un poco una preferencia o una sensación de que alguien va a ganar, esto es natural. El problema es que veo las redes sociales tan crispadas, tanta rivalidad entre un bando y otro, tantos insultos, tanto abuso de un lado a otro... cosas que tienen tan poco sentido lo que leo, que no me apetece meterme en la pomada”, afirmó. “Porque, ¿para qué? ¿Para que unos te linchen unos y los otros digan que qué listo eres? Pues a mí, sinceramente, no me aporta nada meterme en el ajo ese”, aseguró el madrileño. “Así que: que gane el mejor y que represente bien a este deporte en una buena batalla, que sea limpia; y que se resuelva el Mundial con deportividad; y que la Fórmula Uno disfrute de un final apasionante en un final que no se había visto en décadas”, añadió Sainz.