La acusaciones de una atleta trans contra las Fuerzas Armadas tras la graduación de su novio militar

Cuando el mundo vive inmerso en el debate sobre el dopaje de género y la idoneidad de que las atletas trans participen en competiciones femeninas, avivado estos días por el caso de la nadadora trans Lia Thomas, las acusaciones de transfobia siguen muy presentes en el deporte. Thyanna Dantas, atleta e influencer brasileña ha sido la última víctima al denunciar la dolorosa situación que sufrió tras asistir a la ceremonia de graduación de su novio militar, Lucca Michelazzo, que tuvo lugar en la Escuela de Sargentos de Infantería, en Três Corações, un municipio ubicado en el sur del estado de Minas Gerais, en Brasil. La pareja recibió varios ataques de odio en las redes sociales, incluidas amenazas en su contra.

Thyanna decidió informar a la policía por miedo a lo que pudiera suceder y los agentes ya han comenzado las investigaciones que afectan a miembros de las fuerzas armadas. “Lloré durante dos horas sin dejar de escuchar los indignantes audios. Si se suponía que era una broma pero era un crimen. Eran palabras transfóbicas, absurdas, amenazas. ¿Por qué? Solo porque soy trans… Una relación nunca tiene que interferir con la imagen de un militar. Lo que hace en el cuartel tiene que ver con su función. Lo que lo hace fuera es su vida privada“, afirmó Thaynna en una entrevista al diario O Globo.

No fue vetada al acto

La deportista asegura que su presencia en el acto nunca fue vetada por el ejército pero que las amenazas y comentarios comenzaron cuando llegaron a casa, de manera virtual. La pareja comenzó su relación tres años antes de que Lucca ingresara en la Escuela de Sargentos del Ejército. Siempre se han producido comentarios negativos sobre la relación entre los dos en el ejército. En un grupo de parejas de soldados, recuerda una frase concreta, entre muchas que leyó o escuchó, cuando Lucca aún era estudiante: “Aquí viene el estudiante entrando en la ESA (Escuela de Sargentos) con su pequeño travesti”. Por miedo, ella no lo informó. “Desde ese momento, ya tenía prejuicios. Ahora supe que una chica buscó en Google mi foto y reenvió las fotos que descubrió a varios grupos. El prejuicio estaba ahí pero Lucca se mantuvo firme en nuestra relación”.

La cinco veces campeona de Fitness ha relatado en su perfil de Instagram la situación que viene sufriendo: “Desde principios de año fui perseguida y guardé silencio porque no quería hacerle daño a mi prometido. Me pusieron en VARIOS GRUPOS DE LAS FUERZAS ARMADAS y comenzaron ATAQUES contra él y contra mí, SOLO POR SER TRANS. Allí colgaron mis fotos y decían cosas absurdas y con una falta de respeto que dolía, todo solo porque soy MUJER TRANS, sabía que no sería fácil salir con un militar, pero siempre creí que EL MUNDO podía RESPETAR. nosotros, después de todo, nunca le hicimos nada a nadie. Pero las cosas son bastante diferentes en la práctica (nadie respeta a nadie). Tuve que CALLARME porque me amenazaron cuando decidí EXPONER lo que estaban haciendo con mis fotos en sus grupos. GRUPO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SIEMPRE MANTUVE MI RESPETO. Publicaron fotos mías de 2014 y se burlaron. Intentaron callarme, pero tengo una VOZ EN MI INSTA y sé que nadie me abandonaría. No soy NADIE. Tengo familia, amigos, hermanos, ¡siempre me he mantenido firme en todo mi viaje! He sufrido y pasado por mucho, ahora PREJUICIO y TRANSFOBIA dentro de una institución federal, era la PRIMERA VEZ. Y me siento como la peor mujer del mundo con esas palabras. Solo porque es TRANS. Estoy devastada, todo esto es muy triste, estaba dormida y me desperté y mi WhatsApp estaba lleno, muchos mensajes, cuando abrí las conversaciones DIOS MIO. Me sentí mal, pero tuve que reaccionar, ya estaba cansada de estar en silencio, ¡esto NUNCA TERMINARÁ!.

La atleta, graduada en nutrición y coach brasileña -musa del Fitness y 1ª Musa Trans BR-, subraya que durante el acto nadie se acercó a ella ni le dijo nada pero veía como los miraban y cuchicheaban en grupo.

Ahora, Policía investiga los grupos de Whatsapp denunciados por la deportista incluido el audio en el que se le falta al respeto y se la humilla y denigra.