Pablo Carreño no se corta y se lo deja muy claro a Djokovic en Australia

Djokovic, que no parece estar vacunado contra el coronavirus, se enfrenta a la deportación de Australia después de que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, revocara el viernes su visado por segunda vez, alegando consideraciones de salud y “buen orden”. No es la primera celebridad que se enfrenta a un trato duro. La comentarista británica de extrema derecha Katie Hopkins fue expulsada de Australia el año pasado tras infringir las normas de cuarentena. En 2007, al rapero estadounidense Snoop Dogg se le denegó la entrada por sus antecedentes penales. Pero ninguno ha generado el nivel de comentarios del tenista serbio, que se ha convertido en el tema de conversación de todo el mundo. Artistas o escritores de todo el mundo y españoles han hablado de él. Por supuesto, sus compañeros tenistas, como Feliciano o como Rafa Nadal o Muguruza y ahora ha sido Pablo Carreño quie, con mucha claridad, ha expuesto su postura acerca de todo lo que está sucediendo.

Para él, hay pocas dudas respecto a quién es el responsable de fenomenal lío que se ha montado en Australia por la llegada y confinamiento de Djokovic: ”Una de las normas claras y principales para venir aquí es estar vacunado, así que lo que hay que hacer es vacunarse, y si no, no venir. Cada uno es libre de hacer o de intentar hacer lo que pueda, pero estos líos no son buenos para el tenis”, señaló en declaraciones a Eurosport.

Es complicado centrarse en el tenis y no hablar del asunto porque muchas de las preguntas que se hacen giran en torno al serbio: “No deberíamos estar pendientes de si van a dejarle jugar, si hay que cambiar el cuadro. Creo que es un poco complicada esta situación”, indicó.

Para Carreño, el Open de Australia ha hecho un esfuerzo para cambiar, sobre todo en comparación con el año pasado.”Las condiciones fueron inaceptables. Hicieron un gran esfuerzo por sacar el torneo adelante pese a la COVID-19, pero no se realizó en unas condiciones óptimas porque los 15 días de cuarentena que nos tuvieron fueron bastante malos y muy difíciles para poder entrenar. Al final hubo muchas lesiones. Yo, personalmente, me lesioné en el abdominal, seguramente de ese tiempo que nos tuvieron encerrados en el hotel”, relató.

“Este año es totalmente diferente. Hemos podido venir y entrenar desde el primer día, con lo cual eso ayuda muchísimo a un deportista de alto nivel y mis sensaciones son buenas. Vengo con mucha confianza y espero hacer un buen resultado”, subrayó.

Sobre la aclimatación al verano austral, Carreño reconoció que tiene buenas sensaciones. “Me estoy encontrando muy bien en los entrenamientos y con buenos descansos me estoy habituando mucho más rápido. He variado mucho las pistas para entrenar con lo que puedo ver la velocidad real de cada una de ellas. Las sensaciones son buenas y físicamente me siento bien y eso creo que es muy importante para mí así que espero lograr un gran resultado”, aseguró el tenista español. Si Djokovic no está, hay una piedra menos en el camino.