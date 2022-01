El contundente mensaje de Muguruza sobre la actitud de Djokovic

La tenista española Garbiñe Muguruza, que iniciará su temporada la próxima semana en el WTA 500 de Sidney (Australia), preparatorio para el Abierto de Australia, ha asegurado que en 2022 aspira a conquistar los “grandes títulos” y conseguir los títulos que “todavía no” tiene.

"No siento que todos los años tenga metas distintas o empiece de cero. Siento que una carrera es una continuación y una progresión y que tengo los mismos grandes objetivos que tenía cuando empecé a jugar en la WTA: ganar los grandes títulos y conseguir los títulos que todavía no tengo", declaró en rueda de prensa.

Como no ha podido ser de otra manera, ha hablado de Djokovic y las vacunas: “Yo sí estoy vacunada y sé los requisitos que hay que tener y contenta de hacerlo, no sé por qué hay que hacerlo de otra manera”, ha asegurado la tenista española, que comparte opinión con Nadal. , pero no con otros españoles famosos como Ángel Martín. “Tarde o temprano todos tendremos que vacunarnos, creo que es una pelea que no tiene muchos sentido. No me quiero meter mucho porque todavía no esta resuelto lo que va a pasar, el só o no él. Lo que sí sé es que es un show lo que está pasando y creo que no beneficia al mundo del tenis ni al Open de Australia. Al final, no sé quién gana con todo esto.”

La número tres del mundo reconoció además que espera “con ganas el comienzo de la temporada”, en la que afrontará el primer ‘Grand Slam’ del curso con la intención de resarcirse de la final perdida en 2020 ante la estadounidense Sofia Kenin. “No tengo un recuerdo dulce del 2020, eso seguro. Fue un torneo duro para mí”, recordó.

"Comencé de una manera muy regular y logré mejorar en cada ronda, y luego me encontré en la final. Una final muy extraña también. Pero tengo la certeza de que puedo jugar bien aquí, y sentí mucho apoyo del público. Fue increíble y espero poder ganar aquí algún día", añadió.

La española también desea mantener el buen nivel de 2021, en el que ganó en Dubái, en Chicago y en las Finales WTA de Guadalajara. "Jugué bien. Por supuesto, es necesario jugar bien para tener una buena temporada. Me adapté mejor a los momentos en los que no podía hacer mi estilo de juego y encontré una manera de mantenerme en los partidos en cada momento", explicó.

Sobre las vacaciones, Muguruza aseguró que “nunca” dejó de entrenar. “No puedes pararte por completo, porque es como un gran ‘shock’ no hacer nada. Mantuve un poco los entrenamientos; necesitas al menos tres semanas para descansar y luego empezar a coger ritmo”, afirmó. “La pretemporada y las vacaciones fueron mucho para recuperarme de ese año largo y difícil con las burbujas y las restricciones. Fue un año un poco montaña rusa y requirió mucha energía”, concluyó.

Tras la gira oceánica, Muguruza participará en Dubái, Doha, Indian Wells y Miami, para después comenzar la temporada de tierra en Charleston y continuarla en Madrid, Roma y Roland Garros. Además, jugará en Berlín para preparar Wimbledon.