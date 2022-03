El enfado de Urdangarín en su primera entrevista: “No estamos hablando de deporte”

Iñaki Urdangarín llevaba años sin conceder una entrevista. desde que dejó de ser jugador de balonmano profesional y acudió al programa “El Partidsazo” de Cope para hablar de su pasado y de su futuro. O eso parecía. porque no se mostró muy dispuesto a hablar de su experiencia en la cárcel y mucho menos de su nueva situación familiar.

“No hemos hablado de deporte”, dijo Urdangarín, tenso por el camino al que quería llevar la entrevista Juanma Castaño. “Prefiero que eso sea algo que se ha quedado atrás, No me gustaría destapar cosas del pasado personal en un programa deportivo”, dijo cuando el periodista le preguntó por su experiencia en la cárcel. “Prefiero mirar hacia delante. Es una etapa de mi vida que he cerrado por esta libertad condicional que he conseguido de una manera muy rápida de por mi comportamiento y no es algo que quiera recordar”, añadió. “Es duro, muy duro, por las condiciones en las que entré y es duro por las circunstancias que viví en soledad”.

“He pagado las cosas que me han ocurrido y creo que con un precio importante y lo que quiero es mirar hacia delante y tener oportunidades”, fue lo único que se atrevió a decir sobre su estancia en la cárcel y los delitos que llevaron a ella.

Aseguró también que el paso por la cárcel no le ha dejado secuelas emocionales. “No tengo problemas psicológicos en ese sentido. La gran ilusión que tengo es reinventarme, lo que quiero es volver a arrancar. En el deporte lo hemos visto cuando tienes una lesión o una derrota los deportistas cogemos el rumbo de nuestra nave y miramos hacia delante. Sólo se puede mirar hacia delante”.

Iñaki Urdangarín reconoce que la lectura y el deporte le ayudaron a llevar mejor la experiencia carcelaria. Ya en prisión fue donde comenzó el curso de entrenador de balonmano que ahora completa con las prácticas en las categorías inferiores del Barcelona”. Además, se ha formado como coach y le gustaría trabajar con deportistas en aspectos relacionados con la psicología, con la gestión emocional, con el coaching o el mentoring. “Lo que estaba haciendo y sigo haciendo es formándome en intentar encontrar un nuevo rumbo profesional. Mi intención es volver al mundo del deporte y de la gestión de empresas que he ido completando con cursos de coaching, de bienestar emocional y con el curso de entrenador”, afirma.

“Creo que durante los siete años que intenté defenderme sufrí un linchamiento mediático importante y recuperar el equilibrio de lo que se dijo es muy difícil. Pero los que escribieron o dijeron en aquel momento son personas que tienen sus objetivos. Cada uno tiene que seguir su camino y no hacer más daño profundizando en lo que está fuera de contexto o exagerado”, se lamenta Urdangarín.

Sobre su vida personal dijo: “No me escondo, intento hacer en una ciudad como Vitoria la vida que hago, con las mismas rutinas y nada más. Tampoco me expongo mucho”. Y asegura que la gente no suele molestarle cuando está en un lugar público. “Yo creo que no, llevamos viviendo aquí muchísimos años y yo creo que la gente nos conoce”.