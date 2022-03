Vitali Klitschko: “Putin quiere reconstruir la URSS”

Vitali Klitschko ha dejado su despacho de alcalde de Kiev, la capital de Ucrania, para luchar desde la primera línea contra la invasión rusa. Kiev es ahora el principal objetivo de Putin. “No es ningún secreto”, dice Klitschko en una entrevista con la cadena francesa BFMTV. “Quiere controlar la capital. Por eso están tratando de rodear Kiev. Pero los soldados son buenos luchadores. Miles de personas han perdido la vida. No es fácil, pero defendemos a nuestras familias, nuestras casas. Sentimos mucho patriotismo. Quieren defender nuestra ciudad. Soy optimista. La ciudad no son solo edificios, también es su gente. La gente no quiere ser esclava “, añade.

En el frente se ven escenas sorprendentes para el alcalde de la capital ucraniana. “Algunos están luchando cuando nunca pensaron que tomarían las armas. Conocí a médicos, actores y músicos que cogieron las armas. No quieren irse sino defender su ciudad. Los rusos no esperaban tanto apoyo de nuestros ciudadanos”, asegura el mayor de los hermanos Klitschko.

El antiguo campeón del mundo de los pesos pesados está dispuesto a hacer cualquier sacrificio por defender a su país. “Prometí como soldado que si mi país necesitaba mi vida, daría mi vida por mi país. Y lo haré. Estoy aquí en casa y estoy listo para luchar por mi país con los ciudadanos ucranianos”, reconoció Klitschko, que ahora gobierna una ciudad que ha reducido casi a la mitad su población. Ha pasado de los 3 millones y medio de habitantes que tenía antes de la invasión a dos millones en menos de dos semanas. “La mayoría de las mujeres y niños se han ido”, asume.

La situación es complicada en la capital ucraniana, pero aún conservan algunos servicios básicos para la supervivencia. “Todavía tenemos electricidad, agua y calefacción. Algunas carreteras aún permiten salir de la ciudad”, reconoce, aunque asume que “las sirenas suenan veinte veces al día y se están produciendo enfrentamientos importantes en las afueras de la ciudad”. “Miles de personas han perdido la vida”, lamenta.

El objetivo final de Putin va ,más allá de conquistar Kiev y el resto de Ucrania. Es una partida de Risk mucho más ambiciosa. “Estamos luchando por Ucrania, pero también estamos luchando por la democracia en Europa. Mucha gente nos pregunta por qué se produce esta guerra. La razón es clara: Ucrania ha decidido convertirse en miembro de la Unión Europea mientras que Putin quiere reconstruir la URSS, el Imperio Ruso”.