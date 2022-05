El calvario de la ex piloto Danica Patrick tras ponerse unos implantes de pecho

Danica Patrick, expiloto de las IndyCar Series y de la NASCAR Cup Series, ha vivido una auténtica pesadilla desde que en 2014 decidió pasar por quirófano para someterse a un aumento de pecho. “Desearía haberle dicho a esta chica de 32 años que las tetas no te harán más perfecta más femenina” comienza afirmando Danica en Instagram, donde ha relatado el calvario sufrido tras el aumento de pecho al que se sometió hace 8 años.

Patrick, quien solía competir en las IndyCar Series y la NASCAR Cup Series, donde ahora se desarrolla como comentarista de TV, comenzó su pesadilla a partir de 2014, cuando decidió pasar por el quirófano para someterse a un aumento en el tamaño de su busto. Y después de casi ocho años con los implantes, la semana pasada decidió someterse a una nueva intervención para quitarlos.

En su relato, que tuvo un gran número de comentarios, culpa a las redes sociales de alimentar la idea de que tener el busto más grande se lo daría todo y le haría más feliz. Sin embargo, con lo que no contaba es con las consecuencias que esta decisión tuvo en su salud y que también contó al detalle en Instagram.

Graves problemas de salud

“Me puse implantes mamarios en noviembre de 2014. Me los puse porque quiero tenerlo todo. Estaba muy en forma, pero no tenía senos. Así que los conseguí. Todo salió bien, y yo estaba feliz con ellos. Avance rápido unos 3 años hasta principios de 2018, y noté que mi cabello no estaba tan saludable y se estaba cayendo. También gané algunas libras y no tuve suerte para perderlas. Luego, avance rápido hasta finales de 2020.... y las ruedas se desprendieron. Tuve una irregularidad en el ciclo, gané más peso, mi cabello no se veía nada saludable y mi cara tenía una forma diferente (raro, lo sé). Así que me metí en la madriguera del conejo para averiguarlo. Hice todas las pruebas que se podían hacer”, apuntó.

Según su testimonio, las pruebas médicas arrojaron una serie síntomas muy negativos y realmente perjudiciales para su salud: hipotiroidismo, toxicidad por metales pesados, intestino permeable severo, fatiga suprarrenal, sensibilidad a la temperatura e hinchazón de la cara, entre otros.

El pasado 27 de abril Danica entró en quirófano para retirar sus prótesis y en apenas unos días ha notado una gran mejoría en su cuerpo. Agradece haber detectado a tiempo estas irregularidades en su cuerpo que serían compatibles con la llamada “enfermedad de los implantes mamarios”. La expiloto asegura que había empezado a notar algunas mejores inmediatas desde que pasó por el quirófano para retirárselos. “Horas después de la cirugía esto es lo que noté: mi rostro tenía más color y menos ojeras, mi cara comenzó a producir grasa nuevamente, ya podía respirar un 30% más profundo y tenía mucha energía al levantarme”. “Superagradecida de sentirme mejor tan rápido”, confesó.