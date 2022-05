El zasca del Levante al Atlético por el pasillo al Real Madrid: “Nosotros somos un club noble”

La negativa del Atlético de Madrid a hacer el pasillo al Real Madrid sigue dando mucho de qué hablar. El FC Barcelona ya adelantó que se lo haría al Real Betis por su título de Copa del Rey y ahora el levante ha hecho lo propio de cara a su encuentro con los blancos.

El Levante ha anunciado que hará el pasillo al Real Madrid cuando los jugadores madridistas salten este jueves al césped del Santiago Bernabéu, como homenaje a su recientemente conquistado título de la Liga. El entrenador Alessio Lisci confirmó que sus jugadores felicitarán sobre el terreno de juego a su rival, que recibirá el primer pasillo después de que el Atlético de Madrid no lo hiciera en el Wanda el pasado domingo.

“Haremos pasillo al Real Madrid porque creo que lo merecen plenamente y no veo ningún problema. Estamos encantado, lo han merecido y ya está. Es lo justo, somos un club noble y es lo que hay que hacer como si fuera cualquier club de la Liga”, dijo en la rueda de prensa previa al partido el entrenador del Levante. El técnico respondía de manera contundente al ser cuestionado por el debate del pasillo después de que el Atlético se negara a hacerlo en el derbi arguyendo que sería una humillación para ellos.

Un partido a vida o muerte

Por otra parte, Lisci, aseguró que afronta el partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu convencido de que pueden ganar y con el objetivo de “retrasar lo más posible” un descenso y llegar “vivos” a la última jornada del campeonato.

“Hemos conseguido algo bueno y lo que tenemos que hacer es retrasar lo más posible ese posible descenso y llegar vivos a la última jornada, meter presión y que en esa última jornada puede pasar cualquier cosa”, dijo en la rueda de prensa previa al partido. “Tenemos esta ventaja de que hemos vivido así toda la temporada: si no ganas, estás descendido. Un partido más de esta forma a nivel mental no me preocupa y creo que no nos va a afectar”, insistió.

El entrenador italiano recordó que no ha hecho planes “en ningún momento” durante la temporada y recalcó que es optimista para evitar una derrota que le condenaría a Segunda División.

“Tenemos que hacer lo que está en nuestra manos y lo que hay que hacer es que sea una noche que nos acordemos para toda la vida y que sea un momento muy bonito. No noto la presión, me gusta. No pienso en qué pasa si no ganamos”, afirmó.